La carta de la consellera de Educación sobre la huelga irrita a familias de Castellón y estudiantes

La carta remitida por la consellera de Educación, Carmen Ortí, a las familias ante la huelga indefinida de profesores del lunes 11 de mayo ha irritado a familias de Castellón y estudiantes. Mientras, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, la califica de acierto.

Preocupación por el uso de datos personales

La FAMPA Castelló Penyagolosa ha manifestado públicamente su disconformidad y preocupación por el uso de los datos de contacto de las familias por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. La federación asegura que el pasado 7 de mayo las familias recibieron un correo electrónico masivo con una carta firmada por la consellera, María del Carmen Ortí Ferre, en relación con la huelga docente convocada para el 11 de mayo.

Según ha trasladado la entidad, el mensaje fue enviado a través de una lista de distribución institucional de la Generalitat, sin que se aclarara, según denuncia la federación, “de dónde ni cómo” se habían obtenido las direcciones electrónicas de las familias.

Desde la FAMPA Castelló Penyagolosa consideran que esta actuación “supone una vulneración de la protección de datos personales” y recuerdan que cualquier base de datos que la administración tenga sobre las familias debe estar vinculada “estrictamente a finalidades académicas y educativas”.

En este sentido, la federación subraya que esos datos “en ningún caso” deben utilizarse para el envío de mensajes de carácter político.

Críticas al uso de canales institucionales

La entidad también ha mostrado su rechazo a que las instituciones públicas utilicen sus canales de comunicación directa con la ciudadanía para “hacer campaña, difundir mensajes partidistas o intentar influir en la opinión pública” ante el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga.

Para la federación, el envío de esta comunicación a las familias supone una utilización inadecuada de los canales institucionales en el contexto de un conflicto laboral.

“Las familias no somos parte de este conflicto laboral”

Concentración en defensa de la educación pública en Vinaròs / JAVIER FLORES

La FAMPA Castelló Penyagolosa sostiene que la Conselleria debería dirigirse directamente a los sindicatos, al ser los convocantes de la huelga y los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

“Las familias no hemos convocado este paro ni somos parte de este conflicto laboral”, señalan desde la federación, que afirma sentirse “utilizada” por la administración en una disputa que, a su juicio, debería resolverse “en la mesa de negociación y no en los buzones de correo de las familias”.

El Sindicato de Estudiantes acusa a Educación de intentar enfrentar a la comunidad educativa

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes también ha remitido un comunicado dirigido al alumnado y a las familias en el que muestra su rechazo absoluto a la carta firmada por la consellera.

La organización estudiantil considera que el objetivo de esta comunicación es “enfrentar al profesorado con el alumnado y las familias” y califica el envío como una acción de boicot a la huelga prevista para el 11 de mayo.

En su comunicado, el sindicato denuncia problemas como las aulas masificadas, la falta de recursos, los barracones, las ratios elevadas, las bajas sin cubrir y la falta de plazas en la educación pública. Además, defiende que la convocatoria no enfrenta al profesorado con las familias, sino que forma parte de una movilización por una educación pública, de calidad y en valenciano.

El Consell defiende la carta de la consellera

Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. / CT

Frente a estas críticas, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido la decisión de la consellera de Educación y la ha calificado como “un acierto”.

Según ha señalado, la consellera estaba “en su obligación” de enviar una carta para transmitir tranquilidad a las familias, especialmente a las de los más de 20.000 alumnos que se examinarán de la EBAU.

Barrachina ha explicado que el mensaje de la Conselleria busca garantizar que se exigirán servicios mínimos para que el esfuerzo académico de los jóvenes “no caiga en saco roto”.