Castellón dedica un emotivo homenaje al magistrado Carlos Domínguez por su jubilación
El hotel Luz acoge la comida de jubilación del que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Castellón
El hotel Luz de Castelló ha sido el lugar elegido para celebrar este viernes la comida de jubilación del magistrado Carlos Domínguez. Numerosas autoridades y rostros conocidos de la provincia, tanto del mundo de la justicia como de otros ámbitos, han estado presentes en esta cita que ha servido como despedida de la vida profesional de Domínguez.
Carlos Domínguez fue presidente de la Audiencia Provincial de Castellón entre 2003 y 2013 y también de forma interina entre 2023 y 2025. Aunque leonés de nacimiento, su corazón ya es castellonense y, con este acto, pone fin a sus 47 años de carrera judicial después de que su jubilación fuera efectiva el pasado mes de abril.
Conversaciones y risas
Más de un centenar de personas se han dado cita en los salones del hotel castellonense, donde, acompañados por los platos que han compuesto el menú de la comida, han compartido conversaciones, comentarios y risas. Tras finalizar el ágape, los presentes han seguido con la sobremesa, en la que Domínguez ha aprovechado para repasar recuerdos y momentos de su carrera judicial.
En la entrevista que ofreció a Mediterráneo, con motivo de su retirada profesional, Domínguez confesaba que "no sé si voy a adaptarme a tener tanto tiempo libre. No deja de preocuparme, aunque todos mis amigos me dicen que no será difícil. Pero creo que durante una temporada lo voy a echar de menos".
Además, el magistrado señalaba que "siempre he tratado de ser lo más responsable profesionalmente posible. Es una profesión tan seria y tan importante, representa tanto la justicia dentro de la sociedad, que es inevitable pensar en las responsabilidades que tiene el cargo que asumes para tratar de hacerlo lo mejor posible. Porque el valor de la justicia es algo en lo que todos están de acuerdo: cuando alguien tiene un problema acude a los jueces y tú tienes la responsabilidad de resolverle ese problema y de hacerlo de la mejor manera posible".
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