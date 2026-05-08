CCOO exige a Sanitat publicar “de forma inmediata” la bolsa de trabajo de 2025 ante el bloqueo de contrataciones

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha exigido a la Conselleria de Sanitat la publicación inmediata de la bolsa de trabajo de 2025, que permanece bloqueada mientras sigue prorrogada la edición correspondiente a 2024. El sindicato alerta de que esta situación está afectando ya al funcionamiento de la sanidad pública valenciana, al impedir la incorporación de cientos de profesionales sanitarios que finalizaron su formación durante este año.

Cientos de profesionales, pendientes de incorporarse a la bolsa

Según denuncia CCOO, el retraso en la actualización de la bolsa no puede considerarse un simple problema administrativo. La organización sindical sostiene que la falta de publicación de la edición de 2025 está teniendo consecuencias directas sobre la contratación temporal en el sistema sanitario.

Entre los colectivos afectados se encuentran personal técnico sanitario, profesionales médicos y personal de enfermería que finalizaron su formación en 2025. Al no poder incorporar sus méritos y titulaciones a la bolsa, estos profesionales quedan fuera de la posibilidad de recibir un nombramiento.

El sindicato subraya que esta situación se produce en un momento en el que los departamentos de salud continúan teniendo dificultades para cubrir puestos, especialmente en categorías como medicina y enfermería.

Listas agotadas y más presión sobre las plantillas

CCOO advierte de que, en muchos casos, las listas disponibles están prácticamente agotadas. Esta circunstancia obliga a las gerencias a recurrir a mecanismos extraordinarios de contratación o a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Para la organización sindical, el bloqueo de la bolsa de trabajo genera un doble problema. Por un lado, dificulta la cobertura ordinaria de las necesidades asistenciales en hospitales y centros de salud. Por otro, favorece la pérdida de profesionales recién formados, que pueden optar por marcharse al sector privado o a otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales, tanto en materia salarial como de jornada.

Un instrumento clave para cubrir sustituciones y vacantes

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV considera que mantener bloqueada la actualización de la bolsa supone una gestión ineficiente de una herramienta esencial para el sistema sanitario.

El sindicato recuerda que la bolsa de trabajo sanitaria es el principal mecanismo para cubrir sustituciones, refuerzos y vacantes temporales, por lo que reclama a la Administración que agilice los procesos pendientes y permita recuperar la normalidad en la contratación.

CCOO pide más transparencia en la gestión

Además de reclamar la publicación inmediata de la edición de 2025, CCOO ha trasladado a la Administración la necesidad de corregir diversas deficiencias estructurales en la gestión de la bolsa.

El sindicato pone el foco especialmente en la transparencia y en el acceso a la información, con el objetivo de garantizar que el sistema funcione con criterios claros de mérito, capacidad e igualdad.

Reclamación directa a la Conselleria de Sanitat

CCOO exige a la Conselleria de Sanitat que publique de forma inmediata la bolsa de trabajo de 2025, agilice los procesos de baremación pendientes y adopte medidas que permitan desbloquear la contratación temporal en la sanidad pública valenciana.

La organización sindical insiste en que la demora está afectando tanto a los profesionales que esperan poder incorporarse al sistema como a los propios servicios sanitarios, que continúan afrontando dificultades para cubrir las necesidades asistenciales.