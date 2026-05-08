Educación no da por rota la negociación con los sindicatos pese a la huelga indefinida del lunes

La huelga indefinida en Educación prevista para este lunes, 11 de mayo, continuará adelante, pese a que la Conselleria de Educación y Universidades mantiene abierta la vía del diálogo con los sindicatos. La consellera Carmen Ortí ha asegurado este viernes que no da por “rota” la negociación tras el desacuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial, aunque ha reconocido que el paro docente sigue en pie.

La Conselleria mantiene abierta la negociación

La responsable del departamento de Campanar ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales del área, Pablo Ortega y Jorge Cabo.

Ortí ha insistido en que la Conselleria de Educación mantiene su “postura de diálogo” y su voluntad de “escuchar” y alcanzar mejoras para el conjunto de la comunidad educativa. Sin embargo, ha recalcado que cualquier negociación está condicionada a que se garanticen los servicios mínimos fijados por la Generalitat.

Según ha explicado, los sindicatos manifestaron este jueves que no aceptaban dichos servicios mínimos, aunque la consellera ha subrayado que “la puerta está abierta para negociar”.

Una subida salarial rechazada por los sindicatos

La Mesa Sectorial celebrada este jueves terminó sin acuerdo después de que la Conselleria presentara una propuesta de incremento salarial de 75 euros brutos al mes, de aplicación progresiva hasta 2029. Los sindicatos rechazaron la oferta al considerarla “irrisoria” e “indignante” y advirtieron de que la huelga estaba “servida”.

Frente a estas críticas, Carmen Ortí ha defendido que la propuesta situaría a los docentes “entre los cinco mejores pagados de todo el Estado español”. Además, ha señalado que el departamento también puso sobre la mesa otras medidas, como la reducción de la carga burocrática, la simplificación educativa y la elaboración de un plan director sobre infraestructuras y confort térmico.

Servicios mínimos y protección del alumnado

Uno de los puntos centrales del desencuentro se encuentra en los servicios mínimos. Ortí ha afirmado que no puede entender que los sindicatos “no estén de acuerdo en proteger” al alumnado de Segundo de Bachillerato, especialmente en un momento que, según ha indicado, puede condicionar su futuro académico.

La consellera ha recordado, además, que parte de este alumnado ya sufrió en Primero de Bachillerato las consecuencias de la riada, por lo que considera necesario garantizar una especial protección durante estos días.

“Hay condiciones que para nosotros son importantes, y esta es la protección del alumnado”, ha remarcado Ortí, quien ha defendido que la Generalitat debe velar para que los estudiantes puedan asistir a los centros y recibir atención.

“No cerramos absolutamente ninguna puerta”

Pese al desacuerdo con los sindicatos, la consellera ha asegurado que existe un calendario de negociación planteado y que, “en principio, continúa adelante”. Educación acudirá a las próximas mesas previstas para tratar “los temas con las propuestas que toquen cada día”.

Ortí no ha descartado que la Conselleria pueda contactar con los representantes sindicales antes del inicio de la huelga indefinida ni tampoco adelantar la Mesa Sectorial prevista para junio. “No cerramos absolutamente ninguna puerta”, ha afirmado.

No obstante, la titular de Educación ha reconocido que la urgencia inmediata está puesta en el lunes, cuando está convocado el paro. Según ha indicado, la administración trabaja para que el alumnado que acuda a colegios e institutos esté atendido y pueda utilizar servicios complementarios como comedor escolar y transporte.

La carta a las familias y el equilibrio de derechos

La consellera también se ha referido a la carta enviada este jueves a las familias del alumnado valenciano tras el desacuerdo con los sindicatos. Según ha defendido, la intención de la misiva era “informar a las familias”, ya que la Conselleria tiene la obligación de velar por los estudiantes.

Ortí ha admitido que existe preocupación por la posibilidad de que la huelga se prolongue en el tiempo. En este sentido, ha apelado al difícil equilibrio entre dos derechos fundamentales: el derecho del alumnado a la educación y el derecho a la huelga de los docentes.

“Lo importante es que no se vea perjudicada en gran medida ninguna de las dos partes”, ha señalado la consellera.

La huelga indefinida sigue convocada

Aunque Educación insiste en que la negociación sigue abierta, Carmen Ortí ha reconocido que, por ahora, la huelga indefinida docente del lunes 11 de mayo continúa. La Conselleria, ha reiterado, mantiene su disposición al diálogo y asegura que seguirá trabajando para alcanzar propuestas “positivas para toda la comunidad educativa”.