Las enfermeras reivindican en Castellón su papel clave en la vacunación y la salud pública

Castellón ha acogido el VII Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas, un encuentro celebrado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I que ha reunido durante tres jornadas a especialistas y profesionales sanitarios de diferentes ámbitos. Bajo el lema “Formando líderes en inmunización: Universidad y Enfermería al servicio de la Salud Pública”, el congreso ha situado a la Enfermería, la vacunación, la inmunización y la salud pública en el centro del debate profesional.

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, ha participado en esta cita nacional, organizada por ANENVAC, con una conferencia en la que ha defendido el papel estratégico de las enfermeras y enfermeros en la protección de la salud pública y en el avance de las políticas de inmunización.

Liderazgo enfermero frente a los nuevos retos sanitarios

Durante su intervención, Tirado ha destacado la necesidad de reforzar el liderazgo profesional, la formación continuada y la capacidad investigadora de la Enfermería para afrontar los nuevos desafíos sanitarios.

El presidente del CECOVA ha subrayado que las enfermeras “demuestran gran capacidad de liderazgo, cercanía y compromiso con la ciudadanía en todos los ámbitos de la vacunación y la prevención”. En esta línea, ha añadido que “la salud pública necesita más que nunca profesionales preparados, con capacidad de decisión y con presencia activa en los espacios donde se diseñan las estrategias sanitarias”.

Tirado ha compartido esta reivindicación junto a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS), Isabel Almodóvar, en un congreso que ha puesto el foco en el papel de la profesión enfermera dentro de las estrategias de prevención.

La inmunización como herramienta de equidad

Uno de los mensajes centrales de la intervención de Juan José Tirado ha sido la importancia de la inmunización como elemento de protección colectiva. El presidente del CECOVA ha defendido que la inmunización constituye una herramienta esencial de equidad y protección social y ha remarcado que debe seguir contando con el impulso decidido de la Enfermería.

A su juicio, las enfermeras desempeñan una labor fundamental en la prevención, no solo desde los hospitales y centros de salud, sino también desde las residencias y los dispositivos comunitarios, donde trabajan diariamente para garantizar la seguridad y la protección de la población.

Castellón, punto de encuentro nacional de la Enfermería

El VII Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas ha convertido a Castellón en punto de encuentro para profesionales de toda España comprometidos con la excelencia científica, el liderazgo enfermero y el fortalecimiento de las estrategias de inmunización.

A lo largo del programa científico se han celebrado mesas temáticas, talleres, conferencias, comunicaciones orales y defensa de pósteres científicos. Las sesiones han abordado cuestiones como la innovación en inmunización, la comunicación sanitaria, la salud comunitaria y los retos asistenciales vinculados a las vacunas.

Entre los participantes han figurado profesionales como José Antonio Forcada Segarra, María Teresa Carceller Segura, Mabel Bueno Juan, Inmaculada Cuesta Esteve, Raúl Ayala Velasco, Antonio Peña González, Raquel García-Flórez Robla, Carmen Ariza Mejía, Ángela de Andrés David y Juan Francisco Rufino González, entre otros expertos del ámbito enfermero y sanitario.

Investigación, comunicación y lucha contra los bulos

El congreso también ha reservado un espacio destacado a la investigación enfermera. En las sesiones de comunicaciones orales y pósteres científicos, las enfermeras investigadoras han compartido experiencias y proyectos relacionados con la mejora de las coberturas vacunales, la prevención de enfermedades transmisibles y la promoción de hábitos saludables.

Asimismo, el encuentro ha abordado la comunicación en salud y la lucha frente a la desinformación y los bulos antivacunas, dos ámbitos considerados clave para fortalecer la confianza ciudadana en las estrategias de inmunización.

Formación avanzada y colaboración institucional

Durante su participación, Juan José Tirado ha puesto en valor “el enorme esfuerzo que realizan diariamente las enfermeras en hospitales, centros de salud, residencias y dispositivos comunitarios para garantizar la seguridad y la protección de la población”.

También ha afirmado que la Comunitat Valenciana “cuenta con profesionales altamente cualificados que han situado a la Enfermería como una pieza clave dentro del sistema sanitario”.

El presidente del CECOVA ha insistido, además, en la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración entre universidades, administraciones sanitarias y organizaciones profesionales. Según ha indicado, “la apuesta por la formación avanzada y por la investigación enfermera resulta imprescindible para seguir avanzando en calidad asistencial, seguridad clínica y salud pública”.

El CECOVA valora el impacto del congreso en Castellón

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana ha valorado de forma muy positiva la celebración de este congreso nacional en Castellón, al considerar que ha contribuido a reforzar el papel de la ciudad como espacio de referencia para el debate científico y profesional en torno a la vacunación.

La cita ha servido para visibilizar el compromiso de la Enfermería con la prevención, la salud comunitaria y la protección de la ciudadanía, en un momento en el que la inmunización continúa siendo uno de los grandes ejes de las políticas de salud pública.