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FAMPA Castelló denuncia el uso de correos de familias para enviar una carta sobre la huelga docente

La federación muestra su “preocupación” por el envío masivo de la Conselleria de Educación y advierte de una posible vulneración de la protección de datos

Manifestación en Vinaròs en apoyo al profesorado.

Manifestación en Vinaròs en apoyo al profesorado.

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La FAMPA Castelló Penyagolosa ha manifestado públicamente su disconformidad y preocupación por el uso de los datos de contacto de las familias por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. La federación asegura que el 7 de mayo las familias recibieron un correo electrónico masivo con una carta firmada por la consellera, María del Carmen Ortí Ferre, en relación con la huelga docente convocada para el próximo 11 de mayo.

Preocupación por el uso de datos personales

Según ha trasladado la entidad, el mensaje fue enviado a través de una lista de distribución institucional de la Generalitat, sin que se aclarara “de dónde ni cómo” se habían obtenido las direcciones electrónicas de las familias.

Desde la FAMPA Castelló Penyagolosa consideran que esta actuación “supone una vulneración de la protección de datos personales” y recuerdan que cualquier base de datos que la administración tenga sobre las familias debe estar vinculada “estrictamente a finalidades académicas y educativas”.

En este sentido, la federación subraya que esos datos “en ningún caso” deben utilizarse para el envío de mensajes políticos.

Críticas al uso de canales institucionales

La entidad también ha mostrado su rechazo a que las instituciones públicas utilicen sus canales de comunicación directa con la ciudadanía para “hacer campaña, difundir mensajes partidistas o intentar influir en la opinión pública” ante el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga.

Para la federación, el envío de esta comunicación a las familias supone una utilización inadecuada de los canales institucionales en el contexto de un conflicto laboral.

“Las familias no somos parte de este conflicto laboral”

La FAMPA Castelló Penyagolosa sostiene que la Conselleria debería dirigirse directamente a los sindicatos, al ser los convocantes de la huelga y los representantes legítimos de los trabajadores y trabajadoras.

“Las familias no hemos convocado este paro ni somos parte de este conflicto laboral”, señalan desde la federación, que afirma sentirse “utilizada” por la administración en una disputa que, a su juicio, debería resolverse “en la mesa de negociación y no en los buzones de correo de las familias”.

Una federación con 253 AMPA en Castelló

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la provincia de Castelló, FAMPA Castelló Penyagolosa, se define como una entidad social, laica e independiente. Actualmente está integrada por 253 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de las comarcas de Castelló.

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La organización se presenta como una entidad abierta y voluntaria que trabaja por la defensa y mejora de la educación pública, y en la que tienen cabida todas las familias de las AMPA federadas de la provincia.

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