La iniciativa de Unión Municipalista para rebajar el listón electoral al 3% llega a Les Corts

La iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Unión Municipalista para rebajar del 5% al 3% el listón electoral en el parlamento autonómico llegará a Les Corts al superar las 10.000 firmas exigidas y obtener el visto bueno de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

La formación ha confirmado este paso definitivo para adentrar en la tramitación parlamentaria la propuesta que busca modificar la ley electoral valenciana. Será este próximo lunes, 11 de mayo, cuando se celebrará el acto público en el Palau de Les Corts, a las 12 horas, para comprobar oficialmente la validez y el recuento definitivo de las firmas presentadas.

El presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules, David García, ha valorado este paso como “un éxito colectivo de miles de ciudadanos que han apoyado una reforma pensada para mejorar la calidad democrática de la Comunitat Valenciana”. En este sentido, ha destacado que “se demuestra que existe una demanda real de unas instituciones más abiertas, plurales y representativas”.

A la Mesa

Una vez completados estos trámites, la iniciativa se elevará a la Mesa de Les Corts, niciando así su recorrido parlamentario y el proceso de negociación entre los diferentes grupos políticos, ya que la modificación de la ley electoral requiere el respaldo de una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara.

"La iniciativa busca que Les Corts reflejen mejor la diversidad política y territorial de la Comunitat Valenciana”, permitiendo “que tengan más oportunidades de representación aquellas candidaturas que defienden con dignidad los intereses de los pueblos y ciudades valencianas”.

Y es que, precisamente esta barrera resulta uno de los obstáculos para que formaciones como Unión Municipalista puedan obtener representación en el parlamento autonómico, uno de los objetivos que vienen persiguiendo, junto al de entrar también en la Diputación Provincial.

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Con todo, García ha afirmado que confía en que los grupos parlamentarios “estén a la altura” y abran un debate serio sobre la necesidad de adaptar el sistema electoral valenciano a una realidad social y política “mucho más plural que hace décadas”.