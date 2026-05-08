Llorca insta a Europa a "no poner más palos en las ruedas" a la cerámica

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado este viernes a la Unión Europea a "no poner más palos en las ruedas" a la cerámica y a "valorar el esfuerzo que está realizando el sector, especialmente en la provincia de Castellón, para adaptarse a la descarbonización".

Así lo ha defendido en la declaración institucional con motivo del 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, que se celebra este 9 de mayo, pronunciada en la Casa dels Caragols de la capital de la Plana después de finalizar el pleno del Consell. "Nos ha dado un contexto de estabilidad política, económica y social, que a pesar de las distintas crisis que hemos experimentado, nos ha permitido garantizar la democracia, la paz y la convivencia en nuestra sociedad", ha asegurado el líder del ejecutivo autonómico.

Llorca ha puesto en valor los beneficios de la integración comunitaria, que ha generado una "economía más abierta" e impulsado "infraestructuras imprescindibles" gracias a los fondos europeos. También ha incrementado, para el president, la "competitividad y productividad en los mercados internacionales".

"Un camino no exento de obligaciones"

Ahora bien, el jefe del Consell ha matizado que "la integración europea no ha sido un camino exento de obligaciones" ni de "renuncias". Y en este punto ha reivindicado la necesidad de una "Europa de los ciudadanos", que sea "sensible con la realidad de los territorios" y "que respeta la cultura, las tradiciones y la idiosincrasia propia de los pueblos que la componen en paz y libertad".

"Apostamos por la Europa del diálogo frente a la de la confrontación, del acuerdo frente a la de la imposición, del sentido común frente a la de los dogmas", ha defendido Llorca, añadiendo que "40 años después, Europa está definiendo un nuevo rumbo y hace falta que la Comunitat valenciana esté presente para defender nuestra industria, nuestro campo, nuestro talento, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestros intereses".

En este punto, el president ha instado a las instituciones comunitarias a escuchar a la industria, pero también "la voz de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que tienen derecho a seguir viviendo de su trabajo sin que peligre su futuro por unas normas que restan competitividad y favorecen la competencia desleal".

"La historia de Europa debe seguir escribiéndose, en los mismos principios y valores de ahora hace 40 años, para superar los retos del presente y del futuro del conjunto de los ciudadanos europeos", ha concluido Llorca.