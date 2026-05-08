Manuel Maqueda dará las claves de la economía circular en el VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana
El economista y profesor de la Universidad de Harvard será el ponente principal de la jornada sobre sostenibilidad, organizada por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana el 12 de mayo en Castelló
El economista y profesor de la Universidad de Harvard (EEUU) Manuel Maqueda será el ponente principal del VIII Ecoforum organizado por el periódico Mediterráneo, Levante e Información, donde ofrecerá las claves para afrontar los retos económicos y medioambientales del futuro. La cita será el próximo 12 de mayo en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló.
Maqueda, referente internacional en sostenibilidad y economía circular, instruirá sobre las herramientas necesarias para que empresas, organizaciones e instituciones puedan competir en un mundo en el que cada vez los recursos son más escasos. En este sentido, la circularidad, la seguridad y la competitividad han de situarse en el centro de la agenda estratégica de estas organizaciones. Además, la inteligencia artificial se convierte en una opción decisiva para rediseñar cadenas de suministro y redes energéticas.
En este contexto, el profesor analizará el nuevo escenario ante una globalización «que se desmorona a medida que rebasamos la capacidad de carga de nuestro planeta y en la que la economía lineal nos ha llevado a la escasez de recursos». En este sentido, Maqueda sostiene que la economía circular «no es solo reciclar, sino repensar por completo cómo producimos y consumimos».
Formulario de inscripción para asistir al VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana
Asistentes y expertos
El encuentro, que reunirá a instituciones, empresas y expertos, permitirá reflexionar sobre cómo avanzar hacia una industria más eficiente y competitiva, capaz de reducir emisiones, aprovechar los recursos y generar oportunidades vinculadas a la innovación verde.
Además, se contará con la presencia del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; el diputado provincial Juan José Llopis; el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales; la secretaria autonómica Sabina Goretti; el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, y el presidente de Reciplasa, SergioToledo, entre otros.
Un foro de referencia en torno a la sostenibilidad en la C. Valenciana
Las primeras siete ediciones del Ecoforum impulsado por el Periódico Mediterráneo en Castelló han consolidado este encuentro como un foro de referencia en torno a la sostenibilidad, la economía circular y la lucha contra el cambio climático en la provincia. Desde su nacimiento, el evento ha reunido a representantes institucionales, empresas, expertos y comunidad universitaria con el objetivo de fomentar el debate y visibilizar iniciativas vinculadas a la transición ecológica, entre otras.
La primera edición, celebrada en 2017, puso el foco en el papel de la empresa frente al cambio climático, con especial atención a la reducción de emisiones y la transición energética, marcando el inicio de un espacio de diálogo entre sector público y privado. En las siguientes convocatorias, el Ecoforum fue ampliando su alcance temático, incorporando cuestiones como la gestión de residuos, la innovación tecnológica o la descarbonización de sectores estratégicos como el industrial o el aeroportuario .
A partir de su consolidación, el foro ha mantenido como eje central la economía circular, abordando retos como el reaprovechamiento de residuos, la eficiencia energética o el desarrollo de nuevos modelos productivos más sostenibles. En este sentido, las diferentes ediciones han servido para mostrar experiencias reales de empresas y administraciones, así como avances legislativos y tecnológicos en materia medioambiental .
En sus ediciones más recientes, el evento ha profundizado en los grandes desafíos globales, como la emergencia climática, la resiliencia territorial o la colaboración público-privada ante crisis ambientales, evidenciando la necesidad de respuestas coordinadas y multidisciplinares . Asimismo, ha incorporado nuevas líneas de debate centradas en la salud del planeta y el impacto de las decisiones empresariales en el entorno. Así, tras siete ediciones, el Ecoforum se ha consolidado como un espacio de referencia en la Comunitat Valenciana para analizar el presente y futuro de la sostenibilidad.
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