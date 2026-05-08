Manuel Maqueda dará las claves de la economía circular en el VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana

El economista y profesor de la Universidad de Harvard (EEUU) Manuel Maqueda será el ponente principal del VIII Ecoforum organizado por el periódico Mediterráneo, Levante e Información, donde ofrecerá las claves para afrontar los retos económicos y medioambientales del futuro. La cita será el próximo 12 de mayo en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló.

Maqueda, referente internacional en sostenibilidad y economía circular, instruirá sobre las herramientas necesarias para que empresas, organizaciones e instituciones puedan competir en un mundo en el que cada vez los recursos son más escasos. En este sentido, la circularidad, la seguridad y la competitividad han de situarse en el centro de la agenda estratégica de estas organizaciones. Además, la inteligencia artificial se convierte en una opción decisiva para rediseñar cadenas de suministro y redes energéticas.

En este contexto, el profesor analizará el nuevo escenario ante una globalización «que se desmorona a medida que rebasamos la capacidad de carga de nuestro planeta y en la que la economía lineal nos ha llevado a la escasez de recursos». En este sentido, Maqueda sostiene que la economía circular «no es solo reciclar, sino repensar por completo cómo producimos y consumimos».

Asistentes y expertos

El encuentro, que reunirá a instituciones, empresas y expertos, permitirá reflexionar sobre cómo avanzar hacia una industria más eficiente y competitiva, capaz de reducir emisiones, aprovechar los recursos y generar oportunidades vinculadas a la innovación verde.

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Además, se contará con la presencia del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; el diputado provincial Juan José Llopis; el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales; la secretaria autonómica Sabina Goretti; el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, y el presidente de Reciplasa, SergioToledo, entre otros.