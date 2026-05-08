La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic apoya la huelga indefinida docente y anima a las familias a vaciar las aulas

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, junto a representantes de FAMPA-València, sindicatos docentes y la Confederació de AMPA Gonzalo Anaya, que representa también a FAMPA-Castellón, ha expresado su apoyo a la huelga indefinida docente convocada a partir del próximo lunes y ha animado a las familias a no llevar a sus hijos e hijas a clase para secundar la movilización en defensa de la educación pública valenciana.

La presidenta de FAMPA-València y representante de la plataforma, Elisabet García, ha reprochado a la Conselleria de Educación que “se burle de toda la comunidad educativa cada vez que se sienta en una mesa de negociación”. García ha calificado la huelga como “una respuesta necesaria y colectiva” ante la “precariedad, improvisación, infrafinanciación, recortes y absoluta falta de respeto hacia la comunidad educativa” que, según ha denunciado, se arrastra desde el inicio de curso.

Recurren los servicios mínimos

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una demanda de recurso contencioso-administrativo contra la Generalitat por los servicios mínimos "abusivos" en la huelga indefinida de educación que comienza el próximo lunes, 11 de mayo.

En concreto, la demanda realizada por este sindicato, uno de los convocantes del paro, la realiza por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales previsto en los artículos 114 a 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA).

Apoyo a la huelga indefinida docente

La plataforma ha mostrado su respaldo a la huelga indefinida del profesorado y ha llamado a las familias a “vaciar los centros educativos” como gesto de apoyo a la protesta. García ha advertido de que, si la consellera Ortí y el gobierno valenciano no adoptan “medidas inmediatas”, la huelga indefinida “será una realidad”.

Entre las reivindicaciones que motivan la convocatoria figuran la derogación inmediata de la Ley Rovira, la reducción de ratios, la dotación de recursos suficientes, la disminución de la burocracia, la mejora de la salud laboral del profesorado, unas infraestructuras educativas dignas y la recuperación de los presupuestos recortados.

También se reclama una mejora de los salarios y de las condiciones laborales del profesorado, así como “dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas” para el Personal de Atención Educativa y el Personal de Administración y Servicios.

Garantías para el alumnado de Bachillerato

Uno de los puntos abordados por García ha sido la situación del alumnado de 2.º de Bachillerato, que debe afrontar las pruebas de acceso a la universidad. La representante de FAMPA-València ha asegurado que las organizaciones velarán, junto a los sindicatos, para que la huelga “no perjudique al estudiantado”.

En este sentido, ha defendido que al alumnado “hay que garantizarle su derecho a ser evaluado”, al mismo tiempo que se protege “el derecho del profesorado a hacer huelga y a reivindicar unas condiciones laborales dignas”.

Críticas a la carta de Carmen Ortí a las familias

El malestar de la plataforma se ha intensificado tras la carta enviada por la consellera Carmen Ortí a las familias ante el inicio de la huelga. En la misiva, la responsable de Educación sostenía, entre otras cuestiones, que “ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical”.

Para García, esta comunicación supone una “burla” y una “acción inadmisible”. La representante de las AMPA ha acusado a la Generalitat de utilizar “canales y cargos para hacer propaganda de gestión, desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho a huelga”, además de recurrir, según ha afirmado, a “datos falsos o tergiversados”.

“Es la manera más ruin de enfrentar familias con profesorado al desviar el foco de la responsabilidad que tiene Conselleria”, ha señalado García, quien ha insistido en que la movilización responde a una situación que afecta al conjunto de la comunidad educativa.Los sindicatos acusan a Educación de intentar enfrentar a las familias y el profesorado

Los sindicatos acusan a Educación de intentar enfrentar a las familias y el profesorado

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha sostenido que la carta remitida por la Conselleria busca “enfrentar el profesorado con las familias”. Según ha señalado, el texto destaca seis medidas impulsadas durante la legislatura, pero evita abordar cuestiones que, a juicio del sindicato, van “en contra de la enseñanza pública”, como los recortes de plantilla, el distrito único o la consulta de la lengua.

Candela ha afirmado que los sindicatos mantienen “los teléfonos abiertos para una negociación real y efectiva”, aunque ha considerado “inaceptable” lo planteado hasta ahora por la Conselleria.

También el representante sindical de UGT de Servicios Públicos y Enseñanza de la Comunitat Valenciana, Kilian Cuerda, ha cargado contra la carta, que ha calificado de “absoluto insulto” y de “panfleto”. A su juicio, se trata de “una sarta de mentiras y provocaciones para hacer campaña política desde su cargo y enfrentar a las familias con los huelguistas”.

“La Conselleria puede desconvocar la huelga”

Por parte de Comisiones Obreras, el permanente sindical Bernat Pascual ha asegurado que la Conselleria “puede desconvocar la huelga indefinida hoy mismo” si se ofrece a negociar. Pascual ha recordado que, según su versión, Educación lleva “ocho meses” sin hacerlo y ha defendido que los sindicatos sí tienen “una propuesta en concreto sobre la mesa”.

“Lo que queremos es dialogar y pactar; ante nuestra propuesta, buscamos una contrapropuesta de la Conselleria para negociar”, ha afirmado.

La Confederació Gonzalo Anaya denuncia fines “partidistas”

La Confederació de AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya también ha manifestado su “rechazo rotundo” al envío de correos electrónicos de la Conselleria a las familias. La entidad considera que esta acción supone una “instrumentalización de los recursos públicos con fines claramente partidistas”.

Su representante, Vicent Gumbau, ha afirmado que utilizar el correo electrónico para dirigirse a las familias resulta “invasivo” y demuestra “una debilidad absoluta” por parte de la Conselleria y de la Generalitat ante un problema que, según ha dicho, tienen la obligación de solucionar.

Gumbau ha expresado el apoyo de padres y madres a las movilizaciones de la comunidad educativa porque, ha señalado, les preocupa “el futuro” de sus hijos e hijas y viven “diariamente los retrocesos en la escuela pública”.

Las familias piden negociación y soluciones

La Confederació Gonzalo Anaya ha instado a la consellera Carmen Ortí a “asumir su responsabilidad, negociar con los sindicatos y buscar soluciones reales al conflicto actual”. Además, ha pedido a la Conselleria que no “intente confundir con comunicados que parecen más un panfleto político que una información institucional”.

“Las familias sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y cuáles son nuestros derechos”, ha concluido Gumbau.