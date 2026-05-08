Preacuerdo en el transporte de mercancías de Castellón: 7.500 trabajadores cobrarán un 10% más en tres años

Los cerca de 7.500 trabajadores del transporte de mercancías por carretera de la provincia de Castellón cobrarán un 10% más en tres años después de que patronales y sindicatos, tras varios meses de negociaciones, hayan alcanzado un principio de acuerdo para actualizar el convenio colectivo.

Ambas partes ya han fijado la fecha del 18 de mayo para proceder a la ratificación del pacto, que recoge la oferta final que puso sobre la Asociación empresarial del transporte de Castellón (ACTM). En detalle, se mejorarán los sueldos de los trabajadores un 4% este 2026; un 3% en 2027 y otro 3% en 2028. Además, se subirán un 8%, también entre los tres ejercicios, las retribuciones en concepto de dietas.

Con carácter retroactivo

El acuerdo incluye que la mejora salarial se aplique desde el 1 de enero y se extienda el plus de peligrosidad a otros ámbitos, además que los trabajadores cobren el 100% de la base reguladora en el caso de incapacidad temporal por accidente laboral.

Los sindicatos, tras la última reunión a finales del mes pasado, habían dado traslado a sus delegados de la propuesta para analizarla y someterla a votación. UGT, con un peso del 60% en el sector, ya se habría pronunciado a favor de la misma, mientras que todo apunta que si nada cambia CCOO (que representa el 40%) también la ratificará por mayoría, aunque en su día consideraron "insuficiente" la propuesta de la patronal al plantear una mejora más ambiciosa, con incrementos más elevados o pluses de nocturnidad, en domingo y festivos.

Imagen de una reunión para negociar el convenio dels transporte de mercancías de Castellón. / Manolo Nebot Rochera

Cabe recordar que la patronal había advertido de que era una oferta final, asegurando que en el caso de que se declinara se retiraría el pago del incremento salarial con carácter retroactivo y sería necesario reiniciar las negociaciones, que comenzaron el pasado 10 de febrero.

Un sector amplio

El sector del transporte de mercancías por carretera resulta bastante amplio y diverso, pues el convenio contempla actividades bastante heterogéneas como los propios camioneros, pero también alcanza a la logística o los gruístas.

Se trata de uno de los convenios más importantes de la provincia inmerso en un proceso de negociación este año, después de que el azulejo ratificara su pacto el pasado 16 de enero. También está en marcha la renovación del pacto del metal, con la próxima reunión prevista el 15 de mayo.