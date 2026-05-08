El PSPV-PSOE afea a la Diputación del PP que dejara sin ejecutar el 40% de las inversiones en 2025

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón ha cuestionado este viernes la "capacidad de gestión" del equipo de gobierno del PP después de conocerse que la institución presidida por Marta Barrachina "ha dejado sin ejecutar el 40% de las inversiones previstas en el presupuesto de 2025", según recoge el informe de Intervención sobre la liquidación de las cuentas del ejercicio pasado.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha afirmado que estas cifras “confirman que la Diputación del PP se ha convertido en un freno para el desarrollo de la provincia, al dejar en la caja fuerte más de 27 millones de euros quietos y sin destino que podrían haberse convertido en carreteras, servicios, infraestructuras, oportunidades económicas y mejoras en la vida cotidiana de nuestros pueblos”.

"Un gran corporación de anuncios"

Para Falomir, el informe de Intervención deja “la credibilidad política de Barrachina y su equipo por los suelos” porque “es incompatible reclamar más recursos al Estado mientras no ejecutas ni de lejos el dinero que ya tienes disponible”. En este sentido, ha asegurado que la Diputación, con el cambio de manos al PP, “ha pasado de ser una institución viva e inversora a una gran corporación de anuncios y un gran banco que acumula recursos sin convertirlos en mejoras tangibles en nuestros municipios”.

El dirigente socialista ha señalado que este informe técnico constata, de forma oficial, “que el dinero de los impuestos de todos y todas no llega donde tiene que llegar” y ha vuelto a retar a Barrachina a presentar documentación avalada por funcionarios habilitados que acredite la existencia de la deuda del Estado que reclama. “Hasta ahora, la provincia está perdiendo oportunidades por la falta de inversión de la Diputació y también de la Generalitat Valenciana, esa es la realidad. Las dos administraciones pecan de lo mismo, demasiado interés en anunciar proyectos y muy pocas ganas de llevarlos adelante”, ha criticado.

"Priorizan actuaciones para la foto"

Respecto al presupuesto ejecutado, Falomir ha denunciado que el gobierno popular “haya priorizado convenios singulares y actuaciones pensadas para la foto o para que la presidenta gane peso orgánico dentro del partido antes que inversiones con capacidad real de transformar el territorio”. “Hemos tenido que soportar proyectos tan poco singulares como ajardinar rotondas mientras se defenestraban actuaciones vinculadas a la digitalización del ciclo del agua o la detección de fugas, que continúan aparcadas en un cajón pese a estar condicionadas a fondos europeos”, ha añadido.

Para el PSPV-PSOE, el informe económico confirma que el problema de la Diputación “no es de recursos, sino de gestión, porque hay dinero, pero falta capacidad política para tramitar, ejecutar y hacer llegar las inversiones donde toca, a los pueblos”. “Dejar cuatro de cada diez euros sin invertir es un lastre para el desarrollo de la provincia”, ha concluido Falomir, quien ha reivindicado “una Diputación útil, ágil y al servicio de los municipios de manera equitativa”.