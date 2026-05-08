¿Sacar dinero mientras lavas el edredón? La insólita estrategia que llega a dos municipios de Castellón

Imagine que va por la calle y necesita para ya dinero en efectivo. Pero tiene un problema: la sucursal bancaria más cercana le queda a veinte minutos andando. No pasa nada. En su barrio hace tiempo que ya no quedan bancos, pero seguro que tiene una, dos o incluso tres lavanderías autoservicio. ¿Y si le dijera que mientras su edredón de invierno da vueltas en una lavadora gigante puede sacar dinero de un cajero automático sin necesitad de salir del establecimiento? Por muy raro que parezca, eso ya es posible en Castellón y en tres establecimientos comerciales que nada tienen que ver con el sector financiero ya se puede disponer de dinero en metálico cuando hace falta.

ING le ha dado una vuelta de tuerca al mapa del efectivo y ha puesto en marcha tres nuevos cajeros en Castelló, Vila-real y Burriana. Lo curioso es que estos cajeros no se encuentran en oficinas tradicionales, sino en dos lavanderías y en un local de vending. "Estas localizaciones muestran nuestra apuesta por incrementar su red de cajeros alternativos con nuevos puntos de acceso al efectivo que van más allá de las sucursales, en una apuesta por facilitar un acceso sencillo y cómodo al efectivo allí donde los clientes lo necesitan", explican desde el banco naranja.

Los tres nuevos terminales se encuentran en las lavanderías La Colada de la calle del Riu Adra de Castelló y de la calle Nules de Vila-real y en el local de vending de la calle Teresa de Calcuta de Burriana y forman parte de la política de expansión de esta entidad en la Comunitat, donde ING alcanza ya los 36 cajeros. Castellón se incorpora así a una red que este grupo bancario quiere seguir ampliando durante las próximas semanas con nuevas instalaciones en municipios de Valencia y Alicante.

Lavandería de Vila-real donde hay instalado un cajero automático. / Toni Losas

Sergio Ferreres es el propietario de las lavanderías La Colada de Castelló y Vila-real donde ING ha instalado los cajeros automáticos. "Me contactó un comercial y me propuso la posibilidad de montar este dispositivo. Lo acepté porque es una manera de prestar un servicio más al cliente y, de paso, tener unos ingresos extra", explica este empresario que recibe un dinero por el alquiler del espacio que ocupa el cajero.

Amplio horario

¿Y por qué en una lavandería y no una frutería o una tienda de ropa? Ferreres asegura que la principal explicación radica en el horario de este tipo de establecimientos. "Nosotros estamos abiertos de 8.00 a 20.00 horas de lunes a domingo y los 365 días al año. Pocos establecimientos cuentan con unos horarios tan extensos", añade este empresario que en sus lavanderías también cuenta con puntos de entrega y recogida de paquetes.

Detrás de la expansión que lleva a cabo ING en Castellón hay un acuerdo firmado en 2025 con NCR Atleos, una compañía especializada en soluciones de autoservicio financiero. Gracias a esta alianza, la entidad bancaria ha incorporado más de 460 cajeros en España en el último año y prevé cerrar 2026 con más de 740 nuevos terminales. "El modelo elegido se basa en el servicio denominado ATM as a Service, que nos permite desplegar cajeros de forma más flexible, sin depender exclusivamente de oficinas propias", describen desde ING. Los clientes de la cuenta Nómina pueden retirar efectivo a débito sin coste en los cajeros de ING, Euronet, Cashzone, Banca March y Euro Automatic Cash. Además, pueden realizar retiradas gratuitas en cualquier cajero de la red para importes superiores a 250 euros y en los cajeros de la red EURO6000 para retiradas a partir de 50 euros.

172 sucursales menos en diez años

Pero más allá de que ING haya elegido dos lavanderías y un local vending, lo que también sorprende es que haya entidades que apuesten por la instalación de cajeros automáticos. La drástica reducción de oficinas bancarias que ha sufrido Castellón en los últimos años (desde el 2015 ha perdido 172 sucursales, el 44%, y solo quedan activas 223) ha abierto el debate sobre el acceso al efectivo, especialmente para personas mayores que siguen utilizando el dinero físico en sus compras habituales y que cada vez tiene más difícil el acceso a un cajero.