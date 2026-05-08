Satse lanza una campaña para exigir mejores condiciones laborales para las enfermeras de los hospitales valencianos

El Sindicato de Enfermería Satse ha iniciado en la Comunitat Valenciana la campaña ‘Si cuidan de mí, cuido mejor de ti’, una acción reivindicativa dirigida a usuarios y profesionales sanitarios de Atención Especializada para denunciar el deterioro de las condiciones laborales de las enfermeras en los hospitales y reclamar medidas que permitan garantizar una atención segura y de calidad a los pacientes.

La iniciativa parte de un mensaje que el sindicato califica de “claro y contundente”: el cuidado de los pacientes depende, en gran medida, del cuidado que reciben quienes los atienden. Con esta campaña, Satse busca visibilizar la situación que atraviesa el colectivo enfermero en los hospitales de la Comunitat Valenciana, marcada, según denuncia, por la falta de plantillas estructurales, la ausencia de sustituciones y el déficit de infraestructuras.

Una campaña ante el deterioro del sistema sanitario

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la campaña nace en un contexto de “creciente deterioro” del sistema sanitario, con problemas que, a su juicio, se han “cronificado” sin que la Conselleria de Sanidad haya adoptado medidas eficaces para revertirlos.

Satse sostiene que la sanidad pública se está manteniendo gracias al sobreesfuerzo continuado de las enfermeras, sometidas a una presión asistencial constante y a unas condiciones laborales que repercuten directamente en su salud física y mental.

En este sentido, la organización sindical defiende que “cuidar a quienes cuidan no es solo una cuestión de salud laboral, sino una garantía de seguridad para los pacientes”.

Las medidas que reclama Satse a Sanidad

De forma paralela al desarrollo de la campaña, el Sindicato de Enfermería exige a la Conselleria de Sanidad la adopción de medidas “urgentes” para mejorar la situación del colectivo en los hospitales valencianos.

Entre sus reivindicaciones figuran el establecimiento de ratios adecuadas, la plena sustitución de vacaciones, incapacidades temporales y permisos, así como la eliminación de la turnicidad y nocturnidad a partir de los 50 años sin merma retributiva.

El sindicato también reclama elevar el coeficiente nocturno de 1,25 a 1,40 con el objetivo de disminuir turnos y noches, además de medidas de compensación por la penosidad del trabajo a turnos y por la brecha salarial.

Compensaciones por domingos, festivos y trabajo nocturno

Satse plantea que estos profesionales cuenten con un día adicional de vacaciones por cada domingo o festivo trabajado, de forma similar a la regulación de la atención continuada en jornada complementaria.

Asimismo, propone que el sábado diurno sea retribuido como festivo, tal y como ocurre en la atención continuada en jornada complementaria. A estas medidas suma la eliminación voluntaria de la realización de noches a partir de los 50 años, también sin pérdida económica.

El impacto de la turnicidad y la nocturnidad

El sindicato advierte de que las enfermeras de los hospitales afrontan un problema añadido: la prestación de cuidados durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Esta organización del trabajo, señala Satse, tiene consecuencias negativas por la turnicidad y la nocturnidad, al alterar los ritmos biológicos, dificultar un descanso adecuado y generar un impacto directo en la salud.

Según subraya el sindicato, la evidencia científica demuestra que el trabajo nocturno aumenta entre un 13% y un 27% el riesgo de enfermedades cardiovasculares y eleva significativamente la probabilidad de sufrir síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y obesidad.

Además, Satse apunta que aproximadamente el 87% de los trabajadores por turnos sufre trastornos del sueño clínicamente reconocidos.

Riesgos para la salud mental de las enfermeras

La organización sindical también pone el foco en la salud mental de los profesionales sanitarios. Según destaca, las cifras son “especialmente graves”, ya que alrededor del 28% de los profesionales sanitarios sufre estrés laboral crónico, responsable de aproximadamente el 50% de las bajas en el sector.

Satse añade que el trabajo a turnos incrementa en un 28% el riesgo de trastornos mentales y en un 33% el de depresión, por lo que considera imprescindible actuar sobre la organización de los turnos y las condiciones laborales.

Limitación por edad para los turnos penosos

El Sindicato de Enfermería alerta de que estas condiciones “no son inevitables”, sino consecuencia directa de las decisiones organizativas de las administraciones sanitarias.

“Los turnos de trabajo reconocidos como penosos deben tener una limitación por edad, y más cuando se trabaja también en sábados, domingos y festivos”, expone Satse, que recuerda además que la enfermería es una profesión mayoritariamente femenina y con importantes dificultades para conciliar la vida familiar y laboral.

El sindicato advierte de que, con el paso del tiempo, estas cargas laborales acaban afectando a la salud de los profesionales.

Falta de personal y aumento de la presión asistencial

Satse señala que la falta de personal obliga a intensificar los turnos, realizar turnos extra, aumentar la carga de trabajo y reducir los tiempos de descanso. Todo ello, según denuncia, genera un círculo vicioso que deteriora progresivamente la salud de las enfermeras.

La organización recuerda que la legislación vigente obliga a las administraciones a proteger la salud laboral de los trabajadores, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo los riesgos psicosociales. Sin embargo, Satse denuncia que estas obligaciones “no se están cumpliendo de forma efectiva”.