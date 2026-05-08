La tecnología de hidrógeno verde de Simetría quiere llegar a los edificios de Castellón en 2027

Simetría apunta a 2027 para que su proyecto de generación de hidrógeno verde a pequeña escala entre en funcionamiento. Así lo ha explicado su director de Innovación y Nuevas Tecnologías, Francisco Vea, que ha señalado que "esperamos que a final de año hayamos corregido todos los errores que siempre hay en una investigación, más cuando tiene esta complejidad tecnológica. Pero pensamos que durante el próximo año podamos estar implementando y vendiendo esta tecnología para que los edificios que construyamos puedan contar ya con ella".

Marian Cano, a su llegada a Simetría este viernes. / Kmy Ros

Vea ha realizado este anuncio tras la visita que la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, ha realizado a las instalaciones de Simetría en el Grau de Castelló para conocer más detalles acerca de esta iniciativa. Sobre este proyecto, Light2T, Vea ha explicado que "el proyecto se basa en tecnologías de hidrógeno verde, pero a pequeña escala, que es lo que interesa para edificios o para el tejido industrial pyme que tenemos en la Comunitat Valenciana".

Romper la molécula del agua

Este proyecto "lo que hace es coger la energía solar y, a partir del agua, generar hidrógeno y oxígeno. Rompemos la molécula del agua y guardamos el hidrógeno. Ese hidrógeno luego se puede volver a convertir en energía eléctrica mediante una pila de combustible. La ventaja frente a las baterías es que no pierde energía. El hidrógeno mantiene el 100% de la energía que tenemos almacenada", ha precisado Vea.

En definitiva, "lo que podemos hacer es almacenar la energía verde. Por ejemplo, si tienes un aerogenerador o placas fotovoltaicas, puedes generar energía cuando hay producción, pero quizá el consumo lo tienes por la noche, como puede suceder en un hospital. Entonces almacenamos esa energía en forma de hidrógeno y por la noche generamos electricidad a partir de ese hidrógeno, que es energía realmente guardada".

600.000 euros

Se trata de un proyecto de unos 600.000 euros de presupuesto, que cuenta con más de 250.000 euros de ayuda por parte del IVACE+i. La consellera Cano ha señalado que "Simetría es un grupo de referencia de nuestra Comunitat. En esta provincia es uno de los grupos líderes, pero queríamos conocer las distintas áreas y, sobre todo, con un foco en la parte de innovación".

Los responsables de la empresa castellonense han acompañado a la consellera. / Kmy Ros

Cano ha apuntado que "nos hemos centrado en un proyecto que ha sido apoyado por IVACE+i, un proyecto de innovación dentro de una línea en la que los proyectos necesariamente deben trabajarse también con una pyme".

Vea ha explicado que "ya hemos hecho todos los análisis de laboratorio y hemos construido un prototipo a escala preindustrial. Ahora estamos en esa fase. Lo estamos probando tanto en una industria como en un edificio terciario para comprobar su rendimiento. Estamos en este punto hasta final de año". Además, ha añadido que "lo pionero es hacerlo a pequeña escala y que sea competitivo económicamente. Ese es el gran reto que hemos tenido y yo creo que lo hemos conseguido".