Tráfico hoy en Castellón: Obras complican la circulación en varias carreteras de Castellón

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) reporta diversos incidentes en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con información actualizada a las 9:30 horas.

Incidencias activas en Castellón (en carretera)

AP-7

Alquerías del Niño Perdido (km 445) : Obra, sentido decreciente . Carril izquierdo cortado.

: Obra, sentido . Carril izquierdo cortado. Peñíscola (km 366-367) : Obra, sentido decreciente . Carril izquierdo cortado.

: Obra, sentido . Carril izquierdo cortado. Peñíscola (km 369) : Estrechamiento debido a accidente, sentido decreciente .

: Estrechamiento debido a accidente, sentido . Peñíscola (km 367): Estrechamiento debido a accidente, sentido creciente.

N-340

Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

CV-188

L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.

CV-10

Sant Mateu (km 81): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

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CV-15