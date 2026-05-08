La Unió reclama destinar más fondos Feader a los jóvenes agricultores de la Comunitat

La Unió Llauradora i Ramadera reclama a la Conselleria de Agricultura que destine los 733.821,65 euros adicionales que ha recibido la Comunitat Valenciana a través del mecanismo Feader de compensación por buena ejecución a ampliar la convocatoria de ayudas de primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos.

El objetivo de la organización agraria es rescatar parte de los 41 expedientes que han quedado excluidos exclusivamente por insuficiencia presupuestaria, pese a cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria.

La organización pide que esta ampliación se financie con partidas no ejecutadas del Pepac o con fondos propios de la Generalitat Valenciana, hasta cubrir la totalidad de jóvenes que, según denuncia, han quedado fuera de estas ayudas de incorporación al sector agrario.

La resolución publicada el pasado 25 de abril dejó fuera de las ayudas a 41 jóvenes agricultores y ganaderos, a pesar de cumplir los requisitos de la convocatoria regulada por la Orden 9/2025. El importe necesario para cubrir todos los expedientes asciende a 1,85 millones de euros.

Fondos adicionales

La Unió ha conocido ahora que la Comunitat Valenciana recibirá un total de 733.821,65 euros adicionales procedentes del mecanismo estatal de compensación Feader, gracias a la buena ejecución del programa. La decisión fue acordada en la Conferencia Sectorial del pasado 17 de marzo y el acta fue aprobada el 23 de abril.

Para la Unió, esta información evidencia que “sí que hay margen presupuestario y existen instrumentos de flexibilidad financiera dentro del Pepac para ampliar la convocatoria”. En este sentido, la organización considera que “ya no se puede argumentar que el problema es técnico o normativo, y lo que falta ahora es voluntad política”.

La organización agraria denuncia también que la Conselleria de Agricultura no haya informado todavía al sector sobre esta reasignación adicional del fondo Feader, especialmente cuando unos días más tarde se resolvía la convocatoria dejando fuera a decenas de jóvenes por falta de presupuesto.

Según la Unió, esos 733.821 euros adicionales permitirían cubrir cerca del 40% del déficit presupuestario de los expedientes excluidos y reducir de forma muy significativa el número de jóvenes que quedarían fuera de las ayudas.

Relevo generacional

La organización considera “profundamente contradictorio” que el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, hable constantemente de relevo generacional mientras se deniegan ayudas a jóvenes que han presentado planes empresariales viables y cumplen todos los requisitos exigidos.

“Cada expediente excluido es una explotación menos, menos actividad económica y menos futuro para el medio rural valenciano”, señala La Unió, que considera que las ayudas a la primera instalación son “una de las pocas herramientas realmente eficaces para garantizar la incorporación de jóvenes al sector agrario”.

“Desde la Unió felicitamos a la Conselleria de Agricultura por la buena ejecución de los fondos Feader, precisamente porque ha permitido la llegada de nuevos recursos europeos. Ahora bien, la mejor manera de celebrarlo sería reinvertir ese dinero en relevo generacional y evitar que 41 jóvenes queden fuera”, afirma la organización.

Por eso, la Unió insiste en que ese dinero se destine íntegramente a reforzar la línea de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos y que, posteriormente, se complemente la cantidad necesaria mediante otras reasignaciones internas del Pepac, e incluso con fondos propios de los presupuestos de la Conselleria de Agricultura, hasta cubrir la totalidad de los expedientes excluidos.

“Dejar fuera a todos esos jóvenes supone un mensaje muy negativo para la juventud agraria valenciana” y pone en cuestión “la coherencia real de las políticas públicas de apoyo al relevo generacional”, asegura la organización.

La Unió continuará presionando institucionalmente para que ninguna persona joven que cumpla los requisitos quede excluida de las ayudas por motivos estrictamente presupuestarios.