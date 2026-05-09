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Descubre los cinco rincones de Castellón que combinan montañas, agua y senderismo para una escapada natural

Cinco parajes en Castellón combinan la belleza montañosa con la frescura del agua, invitando a descubrir la naturaleza a través de sus senderos

Montanejos.

Montanejos. / Mediterráneo

Laura Fernández

Laura Fernández

La provincia de Castellón es un paraíso para los amantes de la naturaleza, con un sinfín de lugares que combinan paisajes espectaculares, rutas de senderismo y la belleza del agua en sus diferentes formas. Si te encanta disfrutar del entorno natural mientras recorres senderos, aquí te dejamos cinco rincones que tienen mucho en común: montañas, agua y belleza natural de la que podemos disfrutar mientras nos conectamos con la naturaleza.

1. Montanejos

Montanejos es conocido por sus aguas termales y su impresionante entorno montañoso. Es un lugar perfecto para recorrer a pie, disfrutando de las vistas al río y de las aguas termales que nacen en medio de la naturaleza. Sus paisajes, además de ser ideales para el senderismo, ofrecen tranquilidad y belleza. Se encuentra en el Alto Mijares, y es el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Imagen de la Fuente de los Baños de Montanejos, cuyas aguas mantienen una temperatura constante de 25 ºC, tienen efectos hipotermales y permiten disfrutar del baño durante todo el año.

Imagen de la Fuente de los Baños de Montanejos, cuyas aguas mantienen una temperatura constante de 25 ºC, tienen efectos hipotermales y permiten disfrutar del baño durante todo el año. / MEDITERRÁNEO

2. Salto de la Novia

El Salto de la Novia es un lugar emblemático por su cascada, que se encuentra en un entorno natural rodeado de vegetación. Esta ruta, fácil y accesible, te permite disfrutar de la caída del agua mientras recorres los senderos cercanos, sumergiéndote en un paisaje lleno de vida y color. Se encuentra en el Alto Palancia, y es un lugar maravilloso para disfrutar y conocer su leyenda.

Salto de la Novia, Navajas.

Salto de la Novia, Navajas. / Mediterráneo

3. El Pozo Negro de Fuentes de Ayódar

El Pozo Negro de Fuentes de Ayódar, es una piscina natural de gran profundidad que se transforma en un lugar ideal para bañarse cuando llega el buen tiempo. Ubicada en plena naturaleza, sus aguas son cristalinas, ¡aunque un tanto frías! Ideales para cuando se acerca el calor y buscas un chapuzón bien fresquito. Se encuentra en el Alto Mijares, y es una maravillosa piscina natural donde disfrutar del buen tiempo.

PANORAMICAS DE FUENTES DE AYÒDAR

PANORAMICAS DE FUENTES DE AYÒDAR / Mediterráneo

4. La cascada del Río Carbo

La Cascada del Río Carbo, situada en Villahermosa del Río, es un rincón natural perfecto para los amantes del senderismo y el agua. El acceso a la cascada se realiza a través de una ruta de senderismo que atraviesa hermosos paisajes de montaña. El salto de agua, aunque es modesto, crea un buen ambiente tranquilo y es un lugar ideal para relajarse, disfrutar del paisaje y escuchar el sonido del agua cayendo.

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La cascada del río Carbo, en Villahermosa

La cascada del río Carbo, en Villahermosa / Mediterráneo

5. Piscinas naturales de Arañuel

En el municipio de Arañuel, en el Alto Mijares, se encuentran sus famosas piscinas naturales, formadas por pozas del río. Rodeadas de un paisaje tranquilo y natural, son ideales para quienes buscan paz y desconexión. Aunque no cuentan con servicios específicos, Arañuel ofrece opciones de restauración y alojamiento cercanas, permitiendo disfrutar de un día completo en la naturaleza. Las aguas cristalinas y el entorno hacen de este lugar un destino perfecto para relajarse.

PANORÁMICAS DE ARAÑUEL

PANORÁMICAS DE ARAÑUEL / Miguel Lorenzo / © Miguel Lorenzo

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