La Diputación impulsa el fortalecimiento de la oferta turística en las entidades supramunicipales con 550.000 euros de ayudas

La Diputación de Castellón impulsa el fortalecimiento de la oferta turística en las entidades supramunicipales con 550.000 euros de ayudas y mantiene activadas las convocatorias de ayudas destinadas a mancomunidades, asociaciones intermunicipales y consorcios, alcanzando inversiones de hasta 50.000 euros por entidad.

“Estas tres líneas de ayudas forman parte de nuestro eje de acción enfocado en fortalecer el producto turístico, impulsar la oferta local y desestacionalizar el turismo en la provincia, consolidando destinos preferentes durante todo el año”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Con el objetivo puesto en hacer que la industria del turismo en la provincia sea más competitiva, el Patronato Provincial de Turismo destina 250.000 euros a la convocatoria de subvenciones dirigida a subvenciones; siendo el mismo importe reservado para las ayudas a asociaciones intermunicipales, mientras que la partida dirigida a los consorcios es de 50.000 euros. “Un conjunto de ayudas dirigido a promocionar, fomentar e impulsar programas, actividades y eventos de carácter supramunicipal en la provincia”, ha añadido la dirigente provincial, quien ha incidido en que “creemos en el potencial turístico de la provincia y por ellos seguimos trabajando en posicionar nuestro territorio como destino turístico de excelencia en el mapa nacional e internacional”.

Subvenciones

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a la creación y/o difusión de actuaciones y/o recursos turísticos durante el ejercicio 2026, susceptibles de ser consumidas por el turista durante su estancia de vacaciones en la provincia de Castellón. En ningún caso serán subvencionables las actividades que formen parte o se ejecuten en el seno de otras acciones o actividades que ya resulten subvencionadas por el Patronato Provincial de Turismo de Castellón o la Diputación de Castellón.

Así, entre los gastos que se considerarán subvencionables se incluyen la contratación de servicios para la realización de estudios turísticos, planes estratégicos de destino/producto turístico, implantación de planes SICTED; la contratación de servicios para la asistencia técnica y gestión/coordinación de eventos gastronómicos con la oferta presente de ámbito supramunicipal; la contratación de servicios para la gestión/coordinación de eventos cicloturistas, así como para la creación y diseño de rutas temáticas (ermitas, monumentos y productos turísticos en general). También pueden ser gastos subvencionables, entre otros, los servicios de adecuación de caminos y senderos para las rutas la contratación de personal y/o servicios para la realización de labores de información turística en oficinas de turismo supramunicipales y/o realización de rutas supramunicipales con visitas guiadas; o el alquiler de espacios expositivos en ferias turísticas o especializadas en el producto a promocionar, para la organización de workshops o para la organización de congresos/convenciones con capacidad para generar pernoctaciones en la provincia. “En su conjunto, estas ayudas dirigidas a las entidades supramunicipales demuestran el compromiso de este Gobierno Provincial por hacer de la provincia motor de desarrollo y oportunidades turísticas”, ha expresado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

Los interesados en concurrir en estas convocatorias de ayudas pueden presentar su solicitud hasta el próximo 15 de mayo.

El vicepresidente provincial ha recordado que, junto a estas tres líneas de ayudas, “forman parte del conjunto de ayudas que hemos impulsado el Patronato Provincial de Turismo para seguir apoyando, promocionando y difundiendo nuestros múltiples recursos turísticos”.

Al respecto, junto a las líneas de ayudas destinadas a entidades supramunicipales, también están activadas hasta el próximo 15 de mayo las convocatorias dirigidas a ayuntamientos para la organización de fiestas de interés turístico; para la contratación de informadores turísticos; para la organización de eventos gastronómicos, y subvenciones a ayuntamientos de la provincia, no declarados municipios turísticos, para material promocional online y offline. “Cada convocatoria de ayudas que impulsamos y cada euro que invertimos en turismo contribuye al desarrollo de los municipios y a crear nuevas oportunidades en nuestro territorio”, ha añadido Andrés Martínez.