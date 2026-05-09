Fuertes lluvias en Castellón: en qué pueblos ha llovido más este sábado y cuándo va a parar según Aemet

Las fuertes lluvias en Castellón se han dejado notar durante este sábado después de que la Agencia Estatal de Meteorología activara el aviso amarillo en buena parte de la provincia, con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las precipitaciones han afectado especialmente al norte provincial, donde varios municipios han superado los 30 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada.

Los chubascos han avanzado por la Comunitat Valenciana de sur a norte y han podido ser localmente fuertes, especialmente durante las horas centrales del día. En Castellón, la Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias en el interior norte, el litoral norte y el litoral sur hasta las 17.59 horas de este sábado.

El tiempo en Castelló de la Plana Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Dónde ha caído más agua

Las precipitaciones más abundantes se han concentrado en el norte de Castellón, especialmente en municipios del Baix Maestrat y del interior norte. Xert encabeza la lista de acumulados, seguido de Sant Mateu y la Jana, tres localidades donde la lluvia ha dejado registros destacados.

También han sido relevantes las cantidades recogidas en Rossell, Canet lo Roig, la Salzadella, Tírig y les Coves de Vinromà. En el litoral y prelitoral, la lluvia también ha dejado cifras importantes en Benicàssim, Oropesa del Mar, Borriol y la Pobla Tornesa.

En Castelló, el acumulado hasta las 16.00 horas ha alcanzado los 28,7 milímetros, uno de los registros más altos de la jornada en la provincia.

Precipitaciones hoy hasta las 16:00 horas / AVAMET

Aviso amarillo por lluvias

El aviso amarillo por lluvias está vigente en tres zonas de Castellón: interior norte, litoral norte y litoral sur. La Aemet prevé acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

El aviso comenzó a las 11.00 horas y finalizará a las 17.59 horas de este sábado. A partir de ese momento, la previsión baja y la situación tenderá a mejorar de forma progresiva durante la tarde-noche.

Cuándo va a parar la lluvia

Según la previsión de la Aemet, las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la tarde. El cambio de viento en capas bajas, que irá girando a poniente de sur a norte, favorecerá el cese progresivo de las lluvias en la Comunitat Valenciana.

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De cara al domingo, se espera una jornada más tranquila en Castellón, con menos nubosidad y un ascenso notable de las temperaturas máximas. Aun así, no se descarta alguna precipitación débil en zonas del interior.