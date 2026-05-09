Marta Barrachina exige a Sánchez el pago inmediato de los 130 millones que debe a la Diputación porque "su deuda castiga a más de 644.000 castellonenses"

"Si somos muchos más y pagamos mucho más, a nadie se le ocurre pensar que sea justo que recibamos mucho menos". Así lo ha expresado la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, quien ha exigido al presidente del Gobierno de España el pago inmediato de los 130 millones que debe a la Diputación Provincial de Castellón porque "su deuda castiga a más de 644.000 castellonenses".

Las entregas a cuenta "siguen siendo las mismas que en 2023 y nuestra provincia ha cambiado. Ni somos los mismos, porque muchos más, ni pagamos lo mismo, porque pagamos un 57% más de impuestos. Queremos recibir lo justo. Y no reclamarlo es demostrar una deslealtad absoluta hacia nuestra provincia".

Esto precisamente es lo que está haciendo el PSPV de la provincia de Castellón. "La confrontación que busca el PSOE solo demuestra que antes que los derechos de los ciudadanos están sus siglas. Y nosotros buscamos el consenso, porque queremos proteger los derechos de nuestra provincia".

Por este motivo, la presidenta provincial del PPCS sigue haciendo un llamamiento a la unidad. "Lo justo es recibir lo justo. Y en defensa de lo que merecen los castellonenses nos encontrarán".

Ayuntamientos, Diputación y Generalitat Valenciana

Para el caso de la Diputación Provincial de Castellón, institución presidida por Marta Barrachina, el Gobierno de España ha dejado de ingresar desde el año 2023, último en el que el PSOE aprobó unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), 130 millones de euros.

Solo en lo que llevamos de 2026, la deuda del Estado acumulada con la Diputación roza los 9,3 millones de euros y si el castigo se aterriza al pasado mes de abril, la deuda comprometida con la provincia se cifra en 3,3 millones de euros.

Estos datos, que se corresponden con el Gobierno Provincial, crecen si atendemos a la situación de los ayuntamientos. Con ellos, los impagos del Gobierno de España desde 2023 se elevan a 250 millones de euros. Una cifra que llevada al ámbito autonómico se dispara a más de 40.000 millones de euros.

"Este dinero podríamos dedicarlo a seguir mejorando la vida de nuestros ciudadanos, puesto que para eso hemos asumido responsabilidades de gobierno. Sin embargo, el PSOE nos lo impide y con ello castiga a toda nuestra provincia. Más de 644.000 vecinos que han decidido escoger nuestra tierra para forjar un hogar porque cada vez más personas piensan en la provincia de Castellón para emprender su proyecto de vida. Y lo justo es que reciban lo justo", ha concluido Marta Barrachina.