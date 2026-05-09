Nuevo alud de solicitudes para los viajes de Castellón Sénior: la Diputación cuenta ya 16.000 inscritos

Los viajes subvencionados para mayores del programa Castellón Sénior, impulsado por la Diputación Provincial, mantienen intacto el interés en la nueva edición 2026-2027, que ha cerrado el plazo de inscripción este viernes.

Hasta 16.000 castellonenses se han inscrito durante las dos últimas semanas para optar a una de las al menos 10.057 plazas ofertadas en la próxima temporada, según ha podido saber este diario a partir de datos de la institución provincial del primer recuento. Una cifra provisional que podría aumentar, pues quedan por recoger las solicitudes trasladadas el último día de plazo y las que queden por llegar por correo postal.

De hecho, este mismo viernes todavía hubo quien se acercó hasta el Palau Provincial de les Aules en busca del formulario o para tratar de resolver alguna duda con el trámite para optar a beneficiarse del programa.

La nueva fase

Ahora, completado este plazo, se abre una nueva fase en la que el Patronato Provincial de Turismo procederá a examinar toda la documentación presentada y a comprobar que se cumplen los requisitos fijados, entre los que está ser mayor de 55 años, pensionista y figurar empadronado en algún municipio de Castellón. Tras ello se procederá en los próximos meses a la adjudicación de las plazas, que se repartirán priorizando a las personas de mayor edad, en base a los titulares de la solicitud, pero también teniendo en cuenta el reparto territorial.

La iniciativa, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros, funciona en dos periodos, de septiembre a diciembre y de enero a julio, con la excepción de Semana Santa, pues su objetivo principal pasa por dinamizar el sector turístico en temporada baja.

Este próximo año permitirá hospedarse en 11 localidades distintas del territorio castellonense y, como siempre, incluirá visitas diarias que se repartirán entre 51 poblaciones de la provincia. Antes, eso sí, habrá que declinarse por una de las tres opciones de escapadas: las vacaciones en la costa de Castellón para disfrutar de seis días en alojamientos del litoral, las rutas de patrimonio histórico, cultural y natural para desconectar durante tres días en el interior o las estancias en balnearios, para pasar seis días en municipios y recibir tres tratamientos diarios mínimos en aguas minero-medicinales.