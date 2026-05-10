El alquiler vacacional se desmadra en Castellón: hasta 2.700 euros por una semana en la playa

Falta todavía un mes y medio para que empiece julio, pero quien más y quien menos está pensando ya en las vacaciones de verano. Y si una de las opciones es alquilar un apartamento en primera línea de playa en Benicàssim, Alcossebre, Orpesa o Peñíscola este 2026 habrá que volver a rascarse el bolsillo. Los alquileres vacacionales hace años que están por las nubes y este julio y agosto volverá a suceder lo mismo o incluso más. Tanto que arrendar un apartamento en primera línea de playa durante la primera semana de agosto puede llegar a superar los 2.700 euros, una cantidad que no está al alcance de todas las familias.

Un solo vistazo a los principales portales inmobiliarios basta para comprar lo que está por llegar. Si uno busca un apartamento a pocos metros de la playa para la primera semana de agosto y con capacidad para cuatro o seis personas, enseguida se dará cuenta de que los precios son cada vez más inaccesibles. En Peñíscola, por ejemplo, pasar del 1 al 8 de agosto en un apartamento a 50 metros de la playa, con amplia terraza y piscina comunitaria cuesta 2.690 euros, aunque para las mimas fechas hay otras opciones algo más económicas y que oscilan entre los 1.600 y los 1.900 euros.

La ciudad del Papa Luna es, probablemente, una de las más caras para arrendar un apartamento durante la temporada alta, pero Benicàssim o Alcossebre no se quedan atrás. En el primer municipio los precios van entre los 900 y los 2.205 euros por las siete primeras noches de agosto, mientras que en Alcossebre las tarifas oscilan en torno a los 1.700 euros.

Una mujer pasa frente a un bloque de apartamentos a escasos metros de la playa. / AXEL ALVAREZ

En las inmobiliarias dan por sentado que las vacaciones del verano que está a la vuelta de la esquina volverán a ser más caras que las del año pasado. «Todo sube y no solo los alquileres», apuntan desde la agencia Concha Moreno, con sede en Orpesa de Mar.

Almudena Ucha, directora de Rentalia, un portal participado por Idealista y especializado en el alquiler vacacional , asegura que para la segunda quincena de julio y la primera de agosto casi 3 de cada 4 viviendas turísticas en la costa de Castellón están ya reservadas, concretamente el 74,8% de ellas. «Analizando las reservas nos encontramos con que estas tienen de media una duración de 11,8 días y el gasto medio de los turistas en viviendas turísticas es de 1.765 euros por estancia», describe.

Los datos de Rentalia establecen un precio medio por noche en una vivienda turística en la costa de Castellón de 149,6 euros por noche. El año pasado, y siempre según el mismo portal, el coste era de 141,2 euros, por lo que la conclusión es clara: este 2026 arrendar un apartamento en la playa será un 6% más caro que durante el verano pasado. No obstante, Ucha advierte que aún quedan varias semanas para el verano por lo que los datos pueden variar. «Tanto la oferta como la demanda aumentan según se acercan los meses de julio y agosto», añade.

Reservas a buen ritmo

Rentalia habla de un incremento de precios del 6%, aunque hay otras inmobiliarias que no se atreven a poner cifras. «Que el alquiler será más caro seguro, pero no sabría decir en qué porcentaje», añaden desde la inmobiliaria Concha Moreno donde sí vaticinan que el del 2026 será un verano muy similar al del 2025. «La previsión que tenemos es muy parecida a la de años anteriores y nada nos hace pensar que será mucho mejor o mucho peor», dicen.

Vicente es uno de los cientos de propietarios de la provincia que este verano volverá a alquilar el apartamento. «Tengo un piso en Vinaròs y hace tres años lo reformé y lo di de alta como alojamiento turístico. Al principio lo alquilaba todo el año, pero ahora solo lo hago en verano», explica.

Por las cuatro semanas de agosto, Vicente calcula que obtiene unos ingresos de unos 3.500 euros. «En julio los precios son algo más bajos, ya que la primera quincena la demanda suele ser algo más floja», resume este propietario que asegura que en una semana de verano sus ingresos triplican respecto a los de cualquier otra semana del resto del año. «Con la temporada estival suficiente y no quiero complicarme más», sentencia.