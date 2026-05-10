Los inesperados visitantes que han sorprendido este domingo en el puerto de Castellón
Unas imágenes grabadas en PortCastelló han llamado la atención por lo poco habitual de la escena
Hay escenas que, por mucho que uno esté acostumbrado a ver mar, siguen sorprendiendo. En el puerto de Castellón, donde la actividad diaria no suele dejar demasiado margen para la pausa, este domingo se ha vivido uno de esos momentos que obligan a sacar el móvil y mirar dos veces.
Eso es lo que ha ocurrido este domingo, 10 de mayo, en aguas de PortCastelló, donde varios delfines han sido grabados nadando muy cerca de las instalaciones portuarias. En el vídeo, facilitado por Ferran Sales, se aprecia cómo los animales avanzan junto a la superficie y salen a respirar a escasa distancia de los muelles y de varias embarcaciones.
Un avistamiento poco habitual
Aunque la presencia de delfines en el Mediterráneo no es extraña, sí resulta más llamativo verlos tan cerca de una zona portuaria. Estos cetáceos suelen desplazarse por aguas abiertas, aunque en ocasiones se aproximan al litoral siguiendo bancos de peces o durante sus recorridos habituales por la costa.
Las imágenes han llamado la atención por la cercanía de los animales a PortCastelló, un entorno más asociado al tráfico marítimo, la actividad pesquera y las operaciones portuarias que a este tipo de avistamientos. La escena, grabada este mismo domingo, deja una estampa poco frecuente en aguas castellonenses.
Delfines en aguas del Mediterráneo
En el Mediterráneo habitan varias especies de mamíferos marinos, entre ellas distintos tipos de delfines, como el común, el listado o el mular. Su presencia es relativamente habitual mar adentro, pero verlos junto a infraestructuras portuarias sigue siendo una imagen capaz de despertar curiosidad entre quienes la contemplan.
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