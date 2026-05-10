Economía circular y descarbonización industrial protagonizarán el VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana

La sostenibilidad, la economía circular y la descarbonización volverán a situarse en el centro del debate institucional y empresarial con la celebración de la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo en el Salón Moll de Costa en el Grau de Castelló. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana -Mediterráneo, Levante-EMV e Información-, reunirá a representantes de las administraciones públicas, expertos y responsables de empresas vinculadas a la gestión ambiental, la energía y la movilidad sostenible.

La jornada arrancará a primera hora con la recepción de autoridades y contará con la apertura institucional del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, tras las intervenciones iniciales del director del diario, Ángel Báez, y del concejal de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno Municipal de Castelló, Vicent Sales.

Uno de los platos fuertes del foro será la conferencia inaugural de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard, quien abordará los desafíos y oportunidades de la transición hacia modelos económicos más sostenibles y regenerativos.

Manuel Maqueda. / Agencia EFE

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El programa incluirá, además, dos mesas redondas centradas en algunos de los principales retos medioambientales actuales. La primera, bajo el título Economía circular industrial: del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos, analizará nuevas estrategias de valorización y tratamiento de residuos industriales. Estará moderada por el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y contará con la participación de Fernando Albarrán, director técnico de Reciplasa; Javier Seoane, director general de Tetma; y un representante del Grupo FCC.

Tras la pausa café, la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti, protagonizará en el Ecoforum un coloquio centrado en las políticas ambientales y los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana.

La segunda mesa redonda abordará el papel del transporte y la movilidad sostenible en la descarbonización de la logística, con representantes de PortCastelló, el Aeropuerto de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló.

Recta final del encuentro

La octava edición del foro concluirá con dos coloquios centrados en la electrificación industrial y la gestión de residuos. El primero contará con la participación de Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, bajo el título La electrificación en la industria, mientras que el segundo tendrá como protagonista al presidente de Reciplasa, Sergio Toledo. El cierre institucional correrá a cargo del diputado provincial de Régimen interior, Recursos Humanos, Patrimonio y Residuos, Ximo Llopis.

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Con esta octava edición, el Ecoforum de la Comunitat Valenciana consolida su papel como espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos ambientales, energéticos y logísticos que marcarán el futuro del territorio valenciano.