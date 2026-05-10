El 'efecto eclipse' domina agosto: los apartamentos turísticos rozan el lleno

Si muchos hoteles cuelgan el cartel de completo desde hace meses, ahora hacen lo propio los apartamentos turísticos, con un boom de demanda en torno al 12 de agosto, en plena temporada alta, debido al aliciente de poder disfrutar del histórico eclipse.

Agencias de alquiler turístico como Wolfhoost, que gestiona viviendas en zonas como Alcossebre, Peñíscola, Orpesa y Benicàssim, aseguran que las consultas para esas fechas se han incrementado de forma notable.

«Estamos recibiendo bastantes contactos de gente de Francia y Portugal, además de muchos clientes nacionales, sobre todo de Bilbao, Madrid y de la zona Este», explica su gerente, Izan Aixa, quien destaca que sus propiedades ya están completas para las fechas del fenómeno astronómico.

Interés al alza

El responsable señala que la demanda para esas fechas «es algo más elevada de lo normal», aunque recuerda que el eclipse coincidirá con el corazón de la temporada alta turística. «También es verdad que es pleno agosto y en plena temporada ya trabajamos muy bien, pero sí que lo estamos notando», apunta.

Ese repunte también se ha trasladado a los precios. Según indica Aixa, las tarifas para las fechas concretas del eclipse han subido alrededor de un 13% respecto a los valores habituales de la temporada, un incremento vinculado directamente al interés que ha generado este acontecimiento.

Muchas reservas, además, no se limitan únicamente al día del eclipse, sino que los visitantes tienden a ampliar la estancia para aprovechar el fin de semana. «Lo habitual es que cojan esa fecha y luego la alarguen», indica Aixa.

Más allá de la costa, el interés se nota también en el interior, llenando tanto apartamentos como casas rurales. El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Morella y Comarca (Asetmico), Adrián Deusdad, sitúa la ocupación al 90% y destaca que la demanda está siendo muy elevada en puntos elevados como Morella, Cinctorres o Portell, donde todo apunta que se podrá contemplar especialmente bien el eclipse. También Javier Sanz, de Turisme Rural Morella, asegura que ya tiene todas las casas ocupadas para las fechas de este fenómeno astronómico que se espera único.

Informan Javier Ortí y Eva Bellido.