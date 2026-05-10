Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: "El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU"

Jordi Artés, director del Planetario de Castelló desde 2004, es licenciado en Matemáticas en la especialidad de Mecánica y Astronomía. Con anterioridad al cargo de máximo responsable de este espacio, fue técnico en Astronomía y desempeña su trabajo en el Planetario desde 1992. Este profesional, de 63 años y una amplia experiencia, cuenta para los lectores del periódico Mediterráneo los secretos del eclipse del 12 de agosto.

En primer lugar, ¿qué es un eclipse?

Un eclipse es un fenómeno astronómico en el que se alinean en el espacio el Sol, la Luna y la Tierra. Si es la Tierra la que se sitúa entre la Luna y el Sol, la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna y esta se oscurece, tenemos un eclipse de Luna. En cambio, si es la Luna la que se sitúa entre la Tierra y el Sol y la sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra, tendremos un eclipse de Sol. Los eclipses de Luna son visibles para todas las zonas del planeta donde sea de noche; por contra, los eclipses solares solo son visibles en una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre.

Jordi Artés, el director del planetario castellonense, espera con ganas el eclipse del 12 de agosto. / Erik Pradas

¿Cuáles son las características principales y únicas del fenómeno astronómico que vamos a poder disfrutar en Castelló el 12 de agosto?

Lo más interesante es que se trata de un eclipse total de Sol, cuya franja de visibilidad empezará en Groenlandia y, cruzando el Atlántico, llegará a la Península Ibérica acabando en las Baleares. En la práctica, supone que solo será visible como total para las personas que se encuentren en una franja de 290 kilómetros alrededor de la línea que va desde Asturias a Baleares, pasando por Castellón. Por tanto, será un eclipse que en esa fecha solamente se podrá disfrutar sobre la península.

El Ayuntamiento de Castelló repartirá 12.000 gafas especiales pero, ¿qué otras medidas tenemos que llevar a cabo para disfrutar al máximo de este eclipse sin problemas? ¿Desde dónde se podrá observar mejor?

Es muy importante y necesario utilizar la protección solar adecuada. Recordemos que estaremos en verano y, por tanto, hará calor. Debemos proteger nuestros ojos de la radiación solar y, aunque llevemos gafas o filtros adecuados, no debemos estar constantemente mirando el Sol. Se mira como mucho unos tres minutos y descansamos la vista otro tanto. Asimismo, debemos proteger nuestra cabeza para evitar insolaciones y nuestra piel para evitar quemaduras solares.

¿Los castellonenses del interior de la provincia podrán verlo también con claridad?

Por supuesto, será visible en toda la provincia de Castellón. El único problema es que este eclipse sucederá muy cerca del atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste. Por tanto, para poder disfrutar de este fenómeno deberemos buscar lugares donde el horizonte oeste esté muy despejado, sin montañas, árboles o edificaciones próximos para disfrutar de este fenómeno al máximo.

Jordi Artés ofrece todos os detales para poder disfrutar de este fenómeno en Castellón. / Erik Pradas

¿Cómo se está implicando y cómo se prepara el Planetario en cuanto a actividades en general y qué actos habrá ese día, el 12 de agosto, en particular?

En el Planetario de Castelló ya se están haciendo muchas actividades alrededor del tema de los eclipses. Recordemos que, si bien el más interesante para Castellón será el del próximo 12 de agosto, en 2027 habrá otro eclipse total que será visible desde el sur de la península, aquí lo veremos parcial, y otro anular en 2028.

Entre las actividades habituales, en los talleres, Planetarios en vivo y en las observaciones solares ya se está tratando el tema de los eclipses y se insiste especialmente en el tema de la prevención. En cuanto a exposiciones, tenemos dos sobre eclipses. La primera es un recorrido sobre los principales eclipses de la historia, con elementos interactivos donde se muestra cómo y por qué se producen los eclipses, y donde se incluye una parte de la colección Canseco-Suárez de libros y recuerdos de diferentes eclipses.

La segunda es una exposición sobre los dos últimos grandes eclipses totales que sucedieron en 1860 y 1905 y fueron visibles desde Castellón. En ella se recopilan los datos, las expediciones y los resultados científicos que se obtuvieron. Ambas exposiciones están comisariadas por don Manuel Canseco, catedrático jubilado de Matemáticas del Instituto Ribalta.

En breve se estrenará una nueva sesión de planetario sobre los eclipses, producida por los planetarios españoles y en la que participa el Planetario de Castellón. Además, hemos empezado una serie de conferencias sobre los eclipses. Cada quince días tendremos la posibilidad de conocer diferentes aspectos sobre este fenómeno astronómico. Pero, sin duda, lo más interesante será el día 12 de agosto, una gran fiesta en Castellón que culminará con la observación del eclipse.

Debido a la importancia del eclipse y que Castelló será uno de los sitios privilegiados para verlo, ¿se ha puesto en contacto la NASA con ustedes para llevar a cabo alguna colaboración a este respecto?

Habitualmente, la NASA lo que hace es ofrecer la información necesaria para este tipo de eventos, pero no participa en la organización ni coordinación de actividades. El Planetario de Castellón está en contacto con las comisiones que se han organizado, tanto a nivel nacional como autonómico, para poder coordinar las acciones que se realicen alrededor del eclipse. Es muy importante que a todos los niveles estemos preparados, ya que por las fechas y la curiosidad que despiertan estos fenómenos es previsible que acudan muchas personas a disfrutar del espectáculo.

¿Ha aumentado el número de visitas al Planetario desde el anuncio de este eclipse? Si es así, ¿qué es lo que más interesa al visitante?

Hemos notado un aumento en las visitas y esperamos que, tal y como se acerque la fecha del eclipse, siga esa tendencia. Normalmente, lo que nos preguntan es sobre la visibilidad del eclipse, puntos de observación y especialmente sobre la protección ocular. No debemos olvidar que uno de los grandes peligros de la observación serán las lesiones oculares por no utilizar los medios adecuados. En especial, debemos tener cuidado, en su caso, con la elección de las gafas. No todas tienen el mismo nivel de protección ni la misma homologación. Debemos elegir aquellas que cumplan con la normativa europea, evitando algunas de las gangas que seguro aparecerán.

¿Cuánta gente se espera en la ciudad de Castelló y sus playas para ver este fenómeno? ¿De dónde proceden en su mayoría?

Es muy difícil cuantificar cuánta gente pueda venir a Castellón a disfrutar del eclipse. Se espera que a nivel nacional sean unos 10 millones de turistas, sin contar con los nacionales. Tenemos varias ventajas: está muy bien comunicado tanto por coche como por tren o avión, lo que es un factor muy importante de cara a los visitantes.

Se están programando muchas actividades y contamos con puntos de observación como las playas del Pinar, Gurugú y Serradal, que sin duda serán un gran aliciente. Dado que en los últimos eclipses totales de Sol se ha observado un gran aumento del turismo de eclipses, se espera que principalmente vengan españoles de las zonas donde no se vea el eclipse total, europeos —franceses, alemanes, ingleses...—, sin olvidarnos de los grandes turistas de este tipo de evento, norteamericanos y japoneses, de los que desde hace tiempo tenemos noticias de que están reservando hoteles completos para no perderse este espectáculo.