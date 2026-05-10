La reina Sofía visitará Castellón: cuándo será y por qué motivo

La Reina Sofía visitará Castellón por un motivo muy especial. En concreto, la madre de Felipe VI vendrá a Castellón los días 27 y 28 de mayo en una visita cuyos preparativos se están ultimando entre el Ayuntamiento de Castelló y el Banco de Alimentos.

El motivo de la visita es la celebración del XXIX Congreso Anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) que se desarrollará en la capital de la Plana y cuya inauguración correrá a cargo de su majestad. La Reina Doña Sofía presidirá la apertura del evento en el que participarán representantes de los 54 bancos de alimentos de España y donde se abordarán cuestiones como la movilización de recursos, la distribución equitativa de alimentos y la cooperación entre organizaciones benéficas que trabajan para erradicar la pobreza y el desperdicio alimentario en el Auditori i Palau de Congresos.

Un nuevo economato

La reina previamente inaugurará el Carro Solidario, el economato del Banco de Alimentos, que está ubicado junto a su sede en la carretera de Borriol y que permitirá a las personas vulnerables llenar la cesta de la compra de productos básicos evitando las colas del hambre.

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Toni Losas

También está previsto que mantenga una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Castelló.

Además, se cumple el 50 aniversario de su nombramiento como camarera de honor de la Virgen de Lledó. El título se le otorgó a la reina de España, como institución, el 2 de diciembre de 1976, cuando los reyes Juan Carlos y Sofía, recién coronados, hicieron su primera visita a Castellón, y la monarca tuvo el detalle de visitar la basílica de la Lledonera y orar ante la Virgen.

Visita en 2022

El 25 de abril del 2022 la reina emérita visitó el Banco de Alimentos de Castelló con el objetivo de conocer su gestión y funcionamiento diario coincidiendo con el 25 aniversario de la entidad. La reina Sofía, presidenta ejecutiva de la Fundación que lleva su nombre, fue recibida por las autoridades del momento. Durante la visita, se interesó por la labor y respuesta social que llevó a cabo la Asociación durante la pandemia. Tras el acto acudió al Grau, donde comió en el restaurante La Marina un menú compuesto principalmente por pescado de la lonja local.