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Directo: Castelló acoge la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Instituciones, empresas, especialistas y agentes sociales se dan cita este 12 de mayo, desde las 9.15 h, en este espacio de diálogo, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló

Mesa redonda del último Ecoforum celebrado en Castelló

Mesa redonda del último Ecoforum celebrado en Castelló / Gabriel Utiel

David Donaire

Castellón vuelve a mirar hacia los grandes desafíos ambientales con la celebración de la VIII edición del Ecoforum, una cita ya consolidada como espacio de diálogo sobre sostenibilidadeconomía circular y transición ecológica.

Organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana --MediterráneoLevante EMV e Información-- y la Conselleria de MediAmbient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació de la Generalitat Valenciana, el encuentro tendrá como conferencia central la de Manuel Maqueda (a las 9.55 h), profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard.

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