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Directo: Castelló acoge la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana
Instituciones, empresas, especialistas y agentes sociales se dan cita este 12 de mayo, desde las 9.15 h, en este espacio de diálogo, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló
Castellón vuelve a mirar hacia los grandes desafíos ambientales con la celebración de la VIII edición del Ecoforum, una cita ya consolidada como espacio de diálogo sobre sostenibilidad, economía circular y transición ecológica.
Organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana --Mediterráneo, Levante EMV e Información-- y la Conselleria de MediAmbient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació de la Generalitat Valenciana, el encuentro tendrá como conferencia central la de Manuel Maqueda (a las 9.55 h), profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard.
Dos mesas redondas sobre economía ambiental
La primera de las mesas redondas, que arrancará alrededor de las 10.30 horas, tiene como título Economía circular industrial: del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos, y está moderada por Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana.
Junto a él tomarán parte en el debate el director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán; el director general de Tetma, Javier Seoane; así como un representante del Grupo FCC, quienes ofrecerán su punto de vista sobre las nuevas estrategias de valorización y tratamiento de residuos industriales.
La segunda mesa redonda de la jornada en el salón Moll de Costa está prevista a las 12.00 horas, aproximadamente, y versará sobre la movilidad sostenible. Así, bajo el título Transporte y movilidad sostenible: el reto de descarbonizar la logística, los expertos asistentes al foro tendrán la oportunidad de abordar otro de los temas estrella del Ecoforum de 2026. Para ello, y con el director del periódico Mediterráneo, Ángel Báez, como moderador de la misma, se contará con la presencia de Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló; Raquel París, directora general del Aeropuerto de Castellón; y un representante del Ayuntamiento de Castelló.
Un foro de referencia en torno a la sostenibilidad en la Comunitat Valenciana
Las primeras siete ediciones del Ecoforum impulsado por Mediterráneo en Castelló han consolidado este encuentro como un foro de referencia en torno a la sostenibilidad, la economía circular y la lucha contra el cambio climático en la provincia. Desde su nacimiento, el evento ha reunido a representantes institucionales, empresas, expertos y comunidad universitaria con el objetivo de fomentar el debate y visibilizar iniciativas vinculadas a la transición ecológica, entre otras.
La primera edición, celebrada en 2017, puso el foco en el papel de la empresa frente al cambio climático, con especial atención a la reducción de emisiones y la transición energética, marcando el inicio de un espacio de diálogo entre sector público y privado. En las siguientes convocatorias, el Ecoforum fue ampliando su alcance temático, incorporando cuestiones como la gestión de residuos, la innovación tecnológica o la descarbonización de sectores estratégicos como el industrial o el aeroportuario.
A partir de su consolidación, el foro ha mantenido como eje central la economía circular, abordando retos como el reaprovechamiento de residuos, la eficiencia energética o el desarrollo de nuevos modelos productivos más sostenibles. En este sentido, las diferentes ediciones han servido para mostrar experiencias reales de empresas y administraciones, así como avances legislativos y tecnológicos en materia medioambiental .
En sus ediciones más recientes, el evento ha profundizado en los grandes desafíos globales, como la emergencia climática, la resiliencia territorial o la colaboración público-privada ante crisis ambientales, evidenciando la necesidad de respuestas coordinadas y multidisciplinares. Asimismo, ha incorporado nuevas líneas de debate centradas en la salud del planeta y el impacto de las decisiones empresariales en el entorno.
Manuel Maqueda protagonizará la conferencia principal
El economista y profesor de la Universidad de Harvard (EEUU) Manuel Maqueda será el ponente principal del VIII Ecoforum organizado por el periódico Mediterráneo, Levante e Información, donde ofrecerá las claves para afrontar los retos económicos y medioambientales del futuro.
Maqueda, referente internacional en sostenibilidad y economía circular, instruirá sobre las herramientas necesarias para que empresas, organizaciones e instituciones puedan competir en un mundo en el que cada vez los recursos son más escasos. En este sentido, la circularidad, la seguridad y la competitividad han de situarse en el centro de la agenda estratégica de estas organizaciones. Además, la inteligencia artificial se convierte en una opción decisiva para rediseñar cadenas de suministro y redes energéticas.
Programa oficial
Programa del VIII Ecoforum
09:15 h. Apertura de puertas y recepción de autoridades.
09:30 h. Saludo inicial a cargo del director del diario Mediterráneo, Ángel Báez.
09:35 h. Saludo de bienvenida por parte del concejal de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno Municipal de Castelló, Vicent Sales.
09:45 h. Apertura institucional a cargo del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.
09:55 h. Conferencia 1, a cargo de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard.
10:30 Mesa redonda 1. ‘Economía circular industrial: del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos’
Modera: Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Medioambiental.
Intervienen:
- Fernando Albarrán, director técnico de Reciplasa,
- Javier Seoane, director adjunto de Tetma
- Amparo Pérez, directora comercial de FCC
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11:15 Pausa Café
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11:40 Coloquio 1 con Sabina Goretti, secretaria autonómica de Medio Ambiente.
12:00 Mesa redonda 2. ‘Transporte y movilidad sostenible: el reto de descarbonizar la logística’
Modera: El Periódico Mediterráneo.
Intervienen:
- Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón
- Raquel París, directora general del Aeropuerto de Castellón
- Gonzalo Romero, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló
12:35 Coloquio 2 con Ibán Molina, delegado de Iberdrola para la Comunitat Valenciana: ‘La electrificación en la industria’.
12:50 Coloquio 3 con Sergio Toledo, presidente de Reciplasa, con emisión de video.
13:10 Cierre a cargo de Ximo Llopis, diputado provincial.
'Mediterráneo' convoca una nueva edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana
Castellón vuelve a situar la sostenibilidad, la economía circular y la transición ecológica en el centro del debate con la celebración del VIII Ecoforum, una cita anual consolidada como punto de encuentro entre instituciones, empresas, expertos y agentes sociales comprometidos con un modelo de desarrollo más responsable. El foro, organizado por Mediterráneo, tendrá lugar el martes 12 de mayo, de 09.00 a 14.00 h, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló.
El Ecoforum cuenta con el impulso de Simetría, el Ayuntamiento de Castelló, Iberdrola y Reciplasa, y con la colaboración de PortCastelló, Marcial Vicent, UBE Corporation, FCC, Aeropuerto de Castellón y Medi TV, y en torno al el eje de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, el foro busca acercar a la ciudadanía y al tejido empresarial los retos que marcarán el futuro ambiental y económico del territorio.