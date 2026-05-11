Directo: Castelló acoge la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Un foro de referencia en torno a la sostenibilidad en la Comunitat Valenciana

Las primeras siete ediciones del Ecoforum impulsado por Mediterráneo en Castelló han consolidado este encuentro como un foro de referencia en torno a la sostenibilidad, la economía circular y la lucha contra el cambio climático en la provincia. Desde su nacimiento, el evento ha reunido a representantes institucionales, empresas, expertos y comunidad universitaria con el objetivo de fomentar el debate y visibilizar iniciativas vinculadas a la transición ecológica, entre otras.

La primera edición, celebrada en 2017, puso el foco en el papel de la empresa frente al cambio climático, con especial atención a la reducción de emisiones y la transición energética, marcando el inicio de un espacio de diálogo entre sector público y privado. En las siguientes convocatorias, el Ecoforum fue ampliando su alcance temático, incorporando cuestiones como la gestión de residuos, la innovación tecnológica o la descarbonización de sectores estratégicos como el industrial o el aeroportuario.

A partir de su consolidación, el foro ha mantenido como eje central la economía circular, abordando retos como el reaprovechamiento de residuos, la eficiencia energética o el desarrollo de nuevos modelos productivos más sostenibles. En este sentido, las diferentes ediciones han servido para mostrar experiencias reales de empresas y administraciones, así como avances legislativos y tecnológicos en materia medioambiental .

En sus ediciones más recientes, el evento ha profundizado en los grandes desafíos globales, como la emergencia climática, la resiliencia territorial o la colaboración público-privada ante crisis ambientales, evidenciando la necesidad de respuestas coordinadas y multidisciplinares. Asimismo, ha incorporado nuevas líneas de debate centradas en la salud del planeta y el impacto de las decisiones empresariales en el entorno.