Circe presentará en Qualicer 2026 un horno eléctrico que fusiona frita sin gas natural

Circe-Centro Tecnológico presentará en Qualicer 2026 un horno de fusión de frita totalmente eléctrico, capaz de alcanzar los 1.500 grados y de obtener fritas sin utilizar gas natural.

La tecnología, desarrollada en el marco del proyecto europeo eLITHE, será una de las propuestas que se expondrán en la XIX edición del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico, que se celebrará los días 10 y 11 de junio en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.

Los detalles de la participación de Circe se abordaron en una reunión de trabajo celebrada en la sede del centro tecnológico, en Zaragoza. El encuentro estuvo presidido por Javier Rodríguez Zunzarren, presidente fundador de Qualicer y expresidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón, y contó con la participación de los investigadores Roberto Arévalo Turnes e Isabel Palomar Asensio; el director de Industria de CIRCE, Luis Pérez Heras; y el secretario de Qualicer, Javier Rodríguez Ejerique.

Durante la reunión se concretó la ponencia que Circe llevará al congreso, centrada en un horno eléctrico que combina calentamiento Joule mediante electrodos de molibdeno con un sistema de inducción en la salida. En sus primeras pruebas operativas, esta tecnología ya ha permitido obtener fritas sin recurrir al gas natural.

La presentación correrá a cargo de Roberto Arévalo, quien profundizará en aspectos como el control del proceso, la productividad alcanzada, la competitividad frente a las tecnologías convencionales basadas en gas y las implicaciones industriales de su escalado. En este sentido, desde el congreso se destaca la necesidad de que las empresas del sector comiencen a prever infraestructuras eléctricas de alta tensión, de 36 o 132 kV, para facilitar la implantación de este tipo de soluciones.

En esta línea trabaja también Iberdrola, patrocinadora de Qualicer, que el pasado 2 de octubre organizó una jornada junto a la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, entidad organizadora del congreso. En el encuentro se abordó la necesidad de planificar la adecuación de las infraestructuras eléctricas para responder a las nuevas demandas energéticas derivadas de la descarbonización del sector cerámico.

Qualicer 2026 dedicará su segunda jornada a las tecnologías orientadas a mejorar la competitividad, un aspecto especialmente relevante en el actual marco europeo de reducción de emisiones. Con ello, el congreso se consolida como un foro internacional de referencia para analizar la viabilidad técnica y económica de estas soluciones y su impacto en el futuro del sector.