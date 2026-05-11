La Diputación remite al Gobierno el manifiesto respaldado por 79 alcaldes de Castellón para exigir el desbloqueo de las reglas fiscales

La Diputación de Castellón ha remitido este lunes al Gobierno de España el manifiesto firmado por 79 alcaldes de la provincia para exigir el desbloqueo de las reglas fiscales y autorizar el uso de los remanentes.

La presidenta provincial, Marta Barrachima, ha enviado el documento que solicita al Ejecutivo central el reconocimiento de la autonomía local en la gestión de sus recursos económicos y que fue promovido en la cumbre de alcaldes, celebrada el pasado 28 de abril.

La máxima dirigente de la institución provincial, sin embargo, ha señalado que se invitó a firmar a los representantes de los 135 municipios de la provincia, si bien ha lamentado “la importante falta de firmas de PSOE y Compromís", que "evidencia que anteponen los intereses partidistas a los intereses de sus vecinos y vecinas”.

"Inconcebible"

Barrachina ha añadido que “es inconcebible que los diputados de los grupos de la oposición en la institución provincial, alcaldes o concejales en su municipios, den la cara en el pleno apoyando una moción con el mismo objetivo, y días más tarde den la espalda y no apoyen un manifiesto que tiene como fin exigir al Gobierno de España que desbloquee las reglas fiscales y permita el uso de los remanentes municipales”.

El manifiesto muestra la preocupación por la situación actual de limitación en el uso de los recursos económicos disponibles por parte de las entidades locales, derivada de la aplicación de las reglas fiscales, pues como indica las actuales restricciones impiden que estos fondos puedan ser utilizados plenamente para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, condicionando la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales.

Por todo, las personas firmantes solicitan el desbloqueo inmediato de las reglas fiscales que afectan a las entidades locales; la autorización para que ayuntamientos y diputaciones puedan utilizar sus remanentes de tesorería de manera plena y flexible;.

Y es que “permitir el uso de los remanentes supondría impulsar inversiones necesarias en los municipios, mejorar la calidad de los servicios públicos, reactivar la economía local y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía”, ha subrayado la presidenta de la Diputación.

Desde el gobierno provincial recuerdan que en el último pleno ya se aprobó una moción con esta reivindicación, con los votos de PP y PSPV, la abstención de Compromís y el rechazo de Vox. “Necesitamos alzar la voz y reivindicar para poder gastar nuestros ahorros”, ha incidido Barrachina.

Entregas a cuenta

Dentro de estas reivindicaciones, la presidenta de la Diputación insiste en reclamar el dinero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "debe" a la provincia por las entregas a cuenta, “un importe adeudado desde 2023 que alcanzaría los 250 millones de euros, ya que se ha incrementado la población, pagamos más impuestos y el Gobierno de España está recaudando más”.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de Gobierno, Héctor Folgado, ha incidido en que “la ausencia de aprobación de Presupuestos Generales del Estado desde el 2023 conlleva un gran desfase entre la cantidad que le corresponde recibir a cada ayuntamiento de su parte de la recaudación de impuestos y la cantidad que están recibiendo”. Por ello “seguimos exigiendo la actualización real de las entregas a cuenta para 2026 según el aumento de la recaudación de los tributos del estado durante 2023, 2024 y 2025”. “Desde el gobierno de la Diputación vamos a seguir exigiendo lo que es justo y corresponde a la provincia de Castellón”, ha añadido Héctor Folgado.