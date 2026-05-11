¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino

Nuevo movimiento comercial en Castellón. Esteparkya cuenta con un nuevo inquilino para dotar de actividad al local que quedó vacío tras el cierre de la tienda multiproducto GiFi a principios de este mismo año por la delicada situación financiera de la empresa.

El parque comercial y de ocio de la capital de la Plana da salida así de una forma muy rápida a uno de sus principales espacios, ubicado en plena planta baja del recinto, cerca de otros establecimientos de grandes dimensiones. Será la cadena Guaw, especializada en productos para el bienestar integral de los animales la que abra próximamente sus puertas en Estepark.

Más de 35 tiendas en España

El establecimiento levantará su persiana próximamente, una vez concluyan los trabajos de remodelación y adaptación del espacio antes ocupado por Gifi y que se convertirá en el primero de la marca en Castellón. Esta cadena nació en el 2021, forma parte del grupo Tansley y cuenta con más de 35 tiendas en toda España, además de operar en cinco países y on line. De hecho, está en pleno proceso de expansión, con aperturas en los últimos meses en distintos puntos de toda España.

Además, en las últimas semanas, desde la firma de productos para animales ya han puesto en marcha la selección de personal para algunos puestos de trabajo clave para la puesta en marcha de la nueva tienda de Estepark.

El parque comercial y de ocio continúa así diversificando su oferta, después de la llegada meses atrás al recinto castellonense de la cadena internacional Action, con un comercio multiproducto de bajo precio; la apertura de un nuevo espacio con bolera y recreativos o la próxima puesta en marcha de un nuevo restaurante japonés de 1.200 metros cuadrados, ampliando así también la oferta gastronómica.