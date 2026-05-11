Los exportadores de cítricos de Castellón claman contra la competencia desleal: "Luchamos con los brazos atados a la espalda"

La citricultura de Castellón da empleo en plena campaña a cerca de 12.000 personas y en el exterior mueve un negocio de 800 millones de euros anuales, y uno de sus actores principales lanza un aviso a navegantes. Asociex, la organización que aglutina a grandes productores y comercializadores de la provincia, tanto empresas privadas como cooperativas, avisa que el futuro del sector es todo menos boyante y reclama a la Administración que de la cara para defender una actividad que lo único que reivindica es jugar con las mismas cartas que sus competidores, sobre todo Sudáfrica y Egipto.

Jorge García, presidente de Asociex, ha hecho este lunes un balance de la campaña que acaba de finalizar y ha enumerado dos de los grandes problemas a los que se enfrenta la citricultura española en general y la de Castellón en particular: la competencia desleal y la falta de relevo en el campo. Y la una está relacionada con la otra. "La competencia de terceros países nos preocupa muchísimo y octubre, que es cuando arranca nuestra campaña, lo tenemos perdido. Nuestro mercado natural es Europa, pero la Comisión permite cosas que no debería permitir de ninguna de las maneras", lamenta García en clara alusión a la entrada de fruta con restos de pesticidas que en el viejo continente llevan décadas prohibidos. "Lo único que pedimos es competir con las mismas condiciones. Ya tenemos problemas graves de estructura y de costes y, encima, se nos exige controles fitosanitarios muy fuertes. Ellos, en cambio, tienen costes mucho más bajos y entran la fruta con cualquier tipo de pesticida sin que pase absolutamente nada", lamenta el máximo responsable de Asociex que asegura que el sector "está luchando con los brazos atados a la espalda ". "Lo que vemos es que cada día hay menos empresas y menos agricultores. Tiene muy mala pinta y Europa no reacciona", resume.

Exportadores y autoridades municipales este lunes en la basílida del Lledó. / Mediterráneo

García ha realizado esta radiografía de la citricultura de Castellón durante su participación en la celebración del día de la Virgen de la Naranja, una jornada que ha reunido en la basílica del Lledó de Castelló a agricultores, exportadores y representantes institucionales como la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco y el concejal de Agricultura, Gonzalo Romero, o el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer.

Sin materias activas para combatir las plagas

Tras realizar un balance agridulce de la campaña (la primera parte fue muy mala debido a la climatología), Jorge García le ha puesto deberes a la Administración. "Lo único que le pedimos es que sea firme en la defensa de nuestros intereses. No queremos privilegios, sino tener las mismas armas que nuestros competidores y eso se llama cláusulas espejo", ha apuntado. Y como ejemplo ha citadoel problemaa de las plagas y la falta de armas para combatirlas. "Para tratar el cotonet en España tenemos que hacer 3 ó 4 pulvorizadas , mientras que en Sudáfrica o Egipto tiran de clorpirifos y con una sola pasada erradican la plaga. Nosotros tenemos que hacer tres tratamientos y encima nuestra mano de obra es mucho más cara".

La irrupción de países productores de cítricos que compiten con condiciones muy ventajosas tiene mucho que ver con la falta de relevo en el sector. "Tanto los huertos como los agricultores se han hecho mayores. Hay muy poca gente joven dispuesta a trabajar en la naranja y eso ocurre principalmente porque no hay una rentabilidad clara. Y como no hay rentabilidad los campos se abandonan", ha descrito.

El abandono va claramente a más y nada hace pensar que la próxima campaña la producción evolucionará de manera positiva. "En general la cosecha irá a la baja. El récord en España está en 7 millones de toneladas y este año estaremos en 5,5 millones. Y en exportación se han perdido 700.000 toneladas, una barbaridad. En Castellón se sigue abandonando tierra, así que la cosecha irá a menos", ha dicho.

Asistentes a la festividad de la Virgen de la Naranja. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Los exportadores cargan contra "decisiones de Europa que no se entienden" y los productores van en la misma dirección. "Los políticos en Europa no están a la altura y desgraciadamente se sigue utilizando la citricultura como moneda de cambio", ha explicado Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), que también ha cargado contra la decisión de la UE de prohibir cada vez más materias activas para luchar contra las enfermedades. "No tenemos armas para combatir las enfermedades que afectan a la citricultura. La CE pretende que sea todo lucha biológica y hoy por hoy sola no es la solución. Hay que combinarla con la química, aunque el problema es que cada vez tenemos menos materias activas", ha puntualizado.

Pero no todo son aspectos negativos. Aguado ha puesto en valor la campaña promocional que en breve pondrá en marcha la interprofesional citrícola Intercitrus. "El impacto de la campaña será muy positivo, aunque hay que ir un paso más y apostar por una marca española de cítricos, que la campaña sea de naranja española", ha concluido.