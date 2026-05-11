La 'hucha de las pensiones' alcanza máximos en diez años: trabajadores y empresas de Castellón aportan 1,7 millones de euros extra al mes

No es ninguna novedad: la Seguridad Social gasta cada vez más dinero en pagar las pensiones y el inicio de la jubilación masiva de los nacidos en el baby boom ha contribuido a acelerar la situación. Entre enero y marzo de este año, el Estado ha destinado 493,2 millones de euros en abonar las prestaciones de los 126.545 pensionistas con los que cuenta Castellón, casi 30 millones más que en el mismo periodo del 2025. Aún así, la llamada hucha de las pensiones acumula 15.267 millones de euros, una cantidad que supone el mayor nivel desde 2016 y cuyo incremento se explica en buena medida por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo que abonan cada mes a través de su nómina trabajadores y empresarios.

Desde que el 1 de enero del 2023 se empezó a aplicar este mecanismo, Castellón ha aportado ya cerca de 123 millones de euros, una cifra que crece año tras año. Un ejemplo. Entre enero y marzo de este año, la contribución de la provincia al MEI ha sido de 5,2 millones de euros (una media de 1,7 millones al mes), un 37% más que en el mismo periodo del 2025, cuando la cifra ascendió a 3,8 millones. Y en el conjunto del país ocurre lo mismo: en lo que va de año, y gracias a que se ha superado el récord de los 22 millones de trabajadores en activo y a la mejora salarial, las arcas públicas han ingresado un total de 1.162,23 millones de euros vía MEI.

Aunque el MEI entró en vigor hace tres años, ha ido subiendo poco a poco. Este 2026 el gravamen es del 0,9%, del cual el trabajador pone el 0,15% y la empresa el 0,75% restante. Así, y teniendo en cuenta que la base de cotización en Castellón se sitúa en estos momentos en 2.225 euros mensuales, cada trabajador está poniendo al mes 3,33 euros, mientras que las empresas están haciendo lo mismo con otros 16,68 euros mensuales por asalariado.

El aumento de este año no va a ser el último. El calendario aprobado prevé que el MEI siga incrementándose de forma gradual hasta alcanzar el 1,2% en 2029. La cotización de este impuesto se mantendrá hasta 2032. Llegado ese año, y solo si se cumple el objetivo (se prevé que se recauden, de media, entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año), se revisará y se analizará la necesidad de continuar con él hasta 2050 o eliminarlo.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional ha obrado el milagro y ha contribuido a que la hucha de las pensiones supere de nuevo los 15.000 millones de euros, pero esa cantidad sigue siendo insuficiente. De hecho, y teniendo en cuenta que cada mes el Estado abona unos 14.000 millones de euros para costear la nómina de las pensiones, con el dinero del fondo de reserva solo se podría abonar la nómina íntegra de un mes.

700 nuevos pensionistas al mes

El Estado gasta cada vez más recursos en pagar las pensiones y la clave está en que las altas de nuevos pensionistas no dejan de aumentar y, además, quienes se estrenan en el sistema lo hacen con pagas más altas. Un par de datos basta para entenderlo. Durante el pasado mes de marzo se dieron de alta como pensionistas 703 personas en Castellón y percibieron una nómina media de 1.301 euros. En el tercer mes del año pasado, las altas se quedaron en 670 y la nómina media, en 1.181 euros.

Pero Más allá de que cada vez hay más jubilados, el retiro de los baby boomers supone un reto mayúsculo, y no solo para el sistema público de pensiones. En estos momentos, y según la última Encuesta de Población Activa (EPA), 50.900 trabajadores de Castellón tienen 55 ó más años, lo que significa que se retirarán en un plazo de una década.