Una huelga y una manifestación histórica reivindican en Castellón una educación pública, de calidad y en valenciano

Una manifestación y una huelga "histórica" en Castellón para reivindicar una educación pública, de calidad y en valenciano. La primera jornada del paro indefinido ha dejado un seguimiento superior al 90% según los sindicatos. "En la mayoría de los centros solo han acudido los servicios mínimos", han asegurado fuentes de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, que han calificado de masivo el seguimiento a pesar de los "abusivos" servicios mínimos que han obligado profesorado de Bachillerato a asistir a ciertos actos administrativos. En cambio desde la Conselleria de Educación lo sitúan en el 50%.

Casi todos los centros de la provincia

Miles de personas, asimismo, han llenado las calles de Castelló en una colorida marea desde la plaza de las Aulas hasta la avenida del Mar, frente a la Conselleria de Educación. Alrededor de 15.000, según los convocantes y entre 4.500 y 5.000 según la Policía Local, han recorrido este lunes el centro de Castelló bajo un sol de justicia, amenizados por el ritmo de la batukada y las bubucelas. Ha sido una protesta intergeneracional, en la que han participado personas jubiladas a bebés, uniendo a alumnos, familias y docentes llegados desde centros educativos de toda la provincia, desde la escuela rural, pasando por los centros de Primaria y Secundaria a los centros de educación especial, la Escuela Oficial de Idiomas, centros de personas adultas, el Conservatorio o las escuelas de arte y diseño... Desde Almenara a Cinctorres, pasando por Albocàsser, Orpesa, Peñíscola....

Pancartas y lemas

En las pancartas podía leerse "Menú Mc Evoy, -inclusió, + ràtios, -valencià, + salaris" o "No a les retallades, + Escola pública", "L'educació no es retalla", "Tinc una alumna sense reforç i 3 informes de 20 pàgines, segur que així aprén a llegir". Además, se han coreado cánticos como !Ortí, escolta, açó és una revolta", "Menys burocràcia, massa paperassa! o "La mestra lluitant també està ensenyant".

Nos quieren vender por 75 euros en tres años

Pau Pons, portavoz del STEPV en las comarcas del norte, ha señalado que "hoy estamos aquí porque la consellera de Educación y el Gobierno de la Generalitat así lo han querido; estamos desde septiembre intentando que Conselleria nos presente alguna propuesta global sobre los seis temas reivindicativos que tenemos y a día de hoy no se ha hecho nada para evitar esta huelga indefinida. Llevamos desde desde el primer día diciendo que si no había negociación, en el mes de mayo se acababa el curso y efectivamente se ha cumplido. Nosotros no vamos de farol", ha señalado, añadiendo que "si Conselleria quiere la normalidad en las aulas que nos llame a negociar y nos haga propuestas claras y justas".

Asimismo, ha asegurado "nos quieren vender por 75 euros en 3 años, piensan que estamos aquí por el dinero, pero nuestra prioridad es nuestro alumnado. En lugar de hacer una propuesta se dedican a invertir tiempos en una carta indigna que intenta enfrentarnos con las familias. Pero al contrario, las principales asociaciones de familias han hecho un comunicado en el cual nos dan el apoyo y estamos muy tranquilos en ese sentido".

Frente a la versión de Conselleria que ve inasumibles las propuestas de los sindicatos, desde el STEPV aseguran que, al mismo tiempo, están firmando acuerdos que destinan recursos a escuelas que segregan a chicos y chicas. También tenemos que recordar que el gobierno de la Generalitat valenciana ha rechazado propuestas de financiación por parte de del Estado. Por lo tanto, a nosotros no nos valen las excusas", ha señalado.

Huelga educativa en Castelló /

Reivindicaciones

Marisa García, portavoz de sindicato UGT en las comarcas de Castelló, ha reivindicado "reducción de ratios, más recursos para la inclusión, unas infraestructuras dignas y seguras, que dejen de menospreciar el valenciano y una subida salarial. Y advertimos que si no se sienta la consejera de educación a negociar con los sindicatos, pero desde la responsabilidad, desde la seguridad y el compromiso, no volveremos a las aulas", ha añadido.

Mientras, desde CCOO, Herminia Montis, ha reivindicado la mejora del sistema educativo público valenciano. "Si tenemos menos alumnos por aula, podremos atender mejor cada una de las necesidades de nuestro alumnado. No sirve de nada que tengamos una una normativa de inclusión, pero no podamos trabajarla porque no tenemos recursos dedicados en esa inclusión", ha añadido. También ha reivindicado unas mejores infraestructuras, que nuestros centros educativos estén adaptados a la nueva realidad climática; una reducción de la burocracia. Que no se ataque de manera sistemática a nuestra propia lengua y en definitiva la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo.

Por parte de CSIF, David García, ha reclamado "basta ya" a los recortes en infraestructuras y personal, el retraso de la cobertura de las sustituciones, los retrasos "de meses" en el pago de la nómina. "Si hacemos memoria cuando empezó el curso hubo unas 400 personas que estuvieron 4 meses sin cobrar su sueldo, lo cobraron en diciembre", ha señalado. También ha pedido una revisión salarial ante un sueldo que a nivel autonómico lleva congelado desde 2007.

Seguimiento

En cuanto a la huelga, García ha indicado que "está siendo prácticamente masiva, quitando de algunos centros en el resto el seguimiento ha sido prácticamente del 100%. Esta mañana sí que hemos tenido alguna consulta del sindicato por un error que había en la resolución que regula los mínimos y las instrucciones que han llegado a los centros por el número de personas que tienen que estar atendiendo a los niños en las aulas de dos y tres años, pero salvo esto la organización ha funcionado muy bien".

En cambio, desde la Conselleria de Educación han asegurado que hasta las 17.00 horas, el seguimiento ha sido de un 50,12% de media en el conjunto de la Comunitat Valenciana. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha apuntado que los servicios mínimos se han cumplido y que el profesorado ha ejercido "con la responsabilidad que le caracteriza", por lo que "no ha habido ningún incidente en los centros".

Educación emplaza a negociar y a parar la huelga

La Conselleria de Educación ha emplazado a los sindicatos de docentes a volver a sentarse en la mesa de negociación para reunirse "esta misma tarde si fuera necesario" y ha afirmado que respetan el derecho a huelga, pero consideran que detenerla sería "un buen gesto, porque se negocia mejor sin ruido de fondo".

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha subrayado que están "abiertos a cualquier posibilidad, con la mano tendida", ha asegurado que "no son orgullosos ni tozudos" y ha insistido en que "no entiende" medidas "tan extremas" cuando "no se había roto la vía de negociación".

Rechazan suspender los servicios mínimos

Entre tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado dos autos por los que rechaza suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida convocada en el sistema educativo público no universitario, como habían pedido los sindicatos CSIF y CCOO.

Reacciones políticas

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Tania Baños, vicesecretaria general del PSPV, ha denunciado que la huelga masiva, inaudita en democracia, es una respuesta a la decisión del PP de «cerrarse en banda a no negociar nada» y que el profesorado reclama «algo tan básico como poder enseñar en condiciones dignas y eso implica, según ha remarcado, »«pasar página a las políticas del PP».

Denuncia a Protección de Datos

Compromís, mientras, ha presentado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por el uso fraudulento de los datos personales de miles de familias valencianas en la carta que remitió a las familias la Conselleria de Educación.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, señaló, en la red X: «Entiendo las reivindicaciones y por supuesto, el derecho a la huelga; pero hoy pienso en los 31.977 alumnos de 2º de Bachillerato que se juegan su futuro en pocas semanas. Y en sus familias. Este gobierno está de su lado. Siempre».