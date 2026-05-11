Jesús Lancis quiere una UJI más internacional sin renunciar al valenciano ni al territorio

El candidato a rector por la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo. Como explicó, precisamente porque hay una única candidatura es importante reforzar el valor de la participación» y apunta al proceso electoral universitario como «una oportunidad para expresar compromiso con la institución, con su futuro y con el proyecto colectivo que queremos construir». Los ejes en torno a los que se estructura el programa son Políticas transversales; Docencia; Investigación; Transferencia e innovación; Gobernanza; Personas y campus.

Son estas unas elecciones con una única candidatura a rector, ¿considera necesario hacer un llamamiento a estimular la participación?

Sí, absolutamente. Precisamente porque hay una única candidatura, es importante reforzar el valor de la participación. Un proceso electoral universitario no debe entenderse solo como una votación entre opciones, sino como una oportunidad para expresar compromiso con la institución, con su futuro y con el proyecto colectivo que queremos construir.

La participación de la comunidad universitaria legitima, acompaña y fortalece el proyecto de gobierno. La UJI es una universidad pública, viva y plural, formada por estudiantado, Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS) y personal investigador (PI). Por eso, cada voz cuenta. Votar es también una manera de implicarse en las decisiones que marcarán la universidad de los próximos seis años.

"Votar es también una manera de implicarse en las decisiones que marcarán la universidad de los próximos seis años"

Su programa es fruto del consenso, la escucha activa y la participación y durante la campaña esto se está demostrando, ¿verdad?

Sí. Desde el primer momento hemos entendido que un proyecto de gobierno para la UJI no podía elaborarse desde una mirada individual, sino desde una escucha amplia, sincera y sostenida. El programa nace del diálogo con todos los colectivos de la comunidad universitaria y también de la atención a las expectativas que la sociedad de Castellón tiene sobre su universidad.

Durante la fase previa se han constituido grupos de trabajo sobre docencia, investigación y transferencia, comunidad universitaria, políticas transversales y gobernanza. También se han abierto canales de comunicación con el estudiantado y el PTGAS, además de mantener encuentros periódicos con distintos colectivos.

Jesús Lancis mantuvo un encuentro con representantes del Consell de l'Estudiantat / UJI

La campaña está dando continuidad a este proceso de escucha e incorporación de sensibilidades. En este sentido, el programa no se plantea como un punto final, sino como un punto de partida para gobernar desde el diálogo.

"La campaña está dando continuidad a este proceso de escucha e incorporación de sensibilidades"

Su programa electoral se basa en 6 ejes programáticos, ¿cuáles son?

El programa se estructura en seis grandes ejes estratégicos:

Políticas transversales, que integran aspectos centrales como la igualdad, diversidad, inclusión, comunicación estratégica, cultura, sostenibilidad, lengua propia, multilingüismo, internacionalización y compromiso con el territorio. Docencia, para reforzar una formación de calidad, innovadora y adaptada a un entorno en transformación. Investigación, con una apuesta por la excelencia científica, la integridad y el impacto social. Transferencia e innovación, para conectar mejor el conocimiento generado en la universidad con empresas, administraciones y sociedad. Gobernanza, orientada a una universidad más ágil, participativa, transparente y menos burocrática. Personas y campus, situando en el centro el bienestar, el relevo generacional, la conciliación, la salud y los espacios universitarios

¿Es momento de hacer una revisión del proceso de aprendizaje/docencia? ¿Cómo se concreta?

La universidad vive un momento de transformación profunda. La inteligencia artificial (IA), los nuevos modelos formativos, la enseñanza híbrida, los cambios en las expectativas del estudiantado y la necesidad de reforzar el valor de la presencialidad obligan a revisar cómo enseñamos y cómo aprendemos.

"La universidad vive un momento de transformación profunda"

Esta revisión se concreta en reforzar la innovación educativa, las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos reales y la colaboración con el entorno social y productivo. Asimismo, se prevé fortalecer la formación del profesorado, especialmente ante los cambios metodológicos vinculados a la IA, impulsar recursos educativos digitales y en abierto, así como revisar los procedimientos docentes para simplificarlos. No se trata solo de introducir tecnología, sino de repensar el valor de la formación universitaria.

La UJI va a seguir apostando por la internacionalización, ¿en qué sentido?

La internacionalización seguirá siendo una prioridad estratégica, pero entendida de una forma más amplia que la movilidad. Queremos una internacionalización más coordinada, reconocida y conectada con las misiones universitarias: docencia, investigación y transferencia.

Esto implica consolidar la participación de la UJI en la alianza europea EDUC, impulsar titulaciones conjuntas, asignaturas compartidas virtuales, proyectos COIL y experiencias académicas internacionales en línea. También queremos reforzar la movilidad del estudiantado, el PDI y el Personal Investigador, simplificando procedimientos y mejorando el acompañamiento.

"Queremos reforzar la movilidad del estudiantado, el PDI y el Personal Investigador"

Además, el programa plantea ampliar la proyección más allá de Europa, especialmente hacia América Latina, tanto en atracción de estudiantado como en programas conjuntos de investigación, postgrado y doctorado. La internacionalización debe preparar a nuestra comunidad para un entorno global, pero siempre desde el arraigo al territorio y a la identidad propia de la UJI.

Aboga por la actualización de la oferta educativa, ¿implica esto apostar por nuevos grados, actualizar los existentes...?

La UJI ha realizado en los últimos años una profunda revisión de la práctica totalidad de sus títulos, por lo que no partimos de cero ni planteamos una reforma generalizada de los planes de estudio. Partimos de una oferta que ya ha hecho un esfuerzo importante de actualización y adaptación al nuevo marco académico.

Ahora el reto es consolidar esa oferta, acompañar su despliegue y seguir analizándola con rigor para detectar nuevas oportunidades. La actualización de la oferta educativa no implica necesariamente crear nuevos grados, aunque puede haber margen para nuevas propuestas si responden a necesidades reales y están avaladas por una planificación académica rigurosa. Implica, sobre todo, fortalecer un ecosistema integrado de estudios, con itinerarios más flexibles, dobles titulaciones, menciones duales, doctorados industriales y formatos formativos adaptados a distintos momentos de la vida.

"Puede haber margen para nuevas propuestas formativas si responden a necesidades reales y están avaladas por una planificación académica rigurosa"

También apostamos por las microcredenciales y la formación permanente vinculada a sectores estratégicos del territorio, como el cerámico, energético, sanitario, educativo, empresarial o jurídico. La clave es mantener la calidad, reforzar la empleabilidad y ofrecer una experiencia formativa que no solo prepare para un empleo, sino para una vida profesional y ciudadana en constante transformación.

Su apuesta por la investigación, ¿implica aumentar la captación de fondos, impulsar la calidad, captar nuevos talentos?

Sí, pero no se trata solo de captar más fondos. La apuesta por la investigación tiene tres dimensiones principales: calidad, talento e impacto social.

Queremos impulsar una investigación de calidad, responsable e internacional, alineada con estándares europeos como CoARA y con una cultura de integridad científica. El programa propone reforzar los grupos e institutos de investigación, favorecer estructuras más colaborativas e interdisciplinarias y desarrollar un Plan Estratégico de Investigación que conecte las capacidades internas de la UJI con los grandes retos del entorno.

"Queremos impulsar una investigación de calidad, responsable e internacional"

También se plantea mejorar la captación de fondos competitivos, especialmente europeos, mediante apoyo especializado, formación en liderazgo de proyectos y alianzas estratégicas. Y, por supuesto, la atracción y fidelización del talento investigador es esencial: programas postdoctorales, apoyo a las primeras etapas de la carrera investigadora, fortalecimiento de la Escuela de Doctorado, mentoría y mejores servicios de soporte.

La inteligencia artificial es un elemento que puede ser una ventaja o una amenaza, ¿cómo lo afrontarán?

La inteligencia artificial debe afrontarse con responsabilidad, criterio ético y visión estratégica. No podemos ignorarla ni incorporarla de manera improvisada. El programa plantea una política institucional de IA alineada con el marco europeo, basada en la transparencia, la supervisión humana, la protección de los derechos y la adaptación a cada ámbito universitario.

"La IA no debe sustituir el criterio universitario, sino ponerse al servicio de una universidad más ágil, más humana y más eficiente"

En docencia, la IA obliga a revisar metodologías, actividades y sistemas de evaluación. Por eso proponemos formación específica para el profesorado y criterios compartidos sobre su uso. En investigación, puede ayudar en análisis, revisión de calidad, gestión de proyectos o bibliometría, siempre preservando la integridad científica. Y en gestión, puede ser una gran aliada para reducir burocracia, automatizar tareas repetitivas, crear asistentes normativos y liberar tiempo para la docencia, la investigación y la atención a las personas.

La IA no debe sustituir el criterio universitario, sino ponerse al servicio de una universidad más ágil, más humana y más eficiente.

En cuanto a las personas, ¿cómo se concreta su apuesta por la comunidad universitaria? ¿Aumentará la oferta pública de empleo, mejorarán las becas...?

La apuesta por las personas atraviesa todo el programa. La UJI necesita cuidar mejor a quienes estudian, investigan, enseñan y gestionan la universidad. Eso implica medidas diferenciadas para cada colectivo, pero con una idea común: bienestar, estabilidad, acompañamiento, reconocimiento y participación. En el caso del estudiantado, proponemos reforzar el sistema propio de becas y ayudas (estudios, movilidad, prácticas, alquiler, ayudas sociales), simplificar su tramitación y atender mejor situaciones socioeconómicas o de emergencia sobrevenida. También se plantea valorar un observatorio local de becas en colaboración con el Consell de l’Estudiantat, mejorar la orientación académica y profesional, reforzar la participación estudiantil y abordar el problema del alojamiento.

Presentación del equipo de Jesús Lancis de cara a las elecciones / Mediterráneo

Para el PDI y el PTGAS, el programa plantea una planificación rigurosa del relevo generacional, revisión de cargas de trabajo, mejora de las condiciones laborales, conciliación, programas de acogida y mentoría, formación continua y prevención de riesgos psicosociales. En el caso del personal investigador, se apuesta por mejorar condiciones laborales, reforzar la carrera investigadora, aplicar la Carta Europea del Personal Investigador y consolidar el papel de la Escuela de Doctorado.

Háblenos de la apuesta por fomentar los estudios en otras lenguas y la lengua propia

La apuesta lingüística del programa parte de una idea clara: el compromiso con la lengua propia y la internacionalización se conciben como objetivos complementarios. La UJI debe ser una universidad abierta al mundo, capaz de formar a su estudiantado en un contexto global, pero sin renunciar a su identidad, a su territorio y a la responsabilidad institucional que tiene con el valenciano como lengua propia.

Planteamos avanzar de forma progresiva en una mayor oferta académica en otras lenguas, especialmente en inglés, tanto en grados como en másteres, reforzando al mismo tiempo el apoyo lingüístico al profesorado. También queremos impulsar experiencias internacionales en línea, proyectos COIL, titulaciones compartidas en el marco de alianzas europeas como EDUC y una internacionalización que no dependa únicamente de la movilidad física.

"El programa recoge un compromiso explícito con la promoción del valenciano"

El programa recoge un compromiso explícito con la promoción del valenciano. La lengua propia debe tener presencia real en la docencia, en la divulgación de la investigación, en la comunicación institucional y en la vida cotidiana del campus. Para nosotros, el valenciano es un activo cultural, académico e identitario, y el multilingüismo es una herramienta de igualdad de oportunidades y de cohesión social.

En el ámbito transversal, ¿va a apostar por la igualdad, la política cultural, el medio ambiente...? ¿Algún ejemplo?

Las políticas transversales forman parte de la identidad de la Universitat Jaume I y son inseparables de su manera de entender el servicio público universitario. Hablamos de ámbitos que definen qué universidad queremos ser y qué valores proyectamos como institución.

En materia de igualdad, la UJI ha sido históricamente un referente, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal. La política de igualdad es una parte indisoluble denuestra universidad y, precisamente por eso, nuestro compromiso es seguir avanzando sin perder ninguno de los logros alcanzados. La sociedad cambia, aparecen nuevas realidades, nuevas sensibilidades y también nuevas formas de desigualdad o discriminación. Por tanto, la universidad debe mantenerse alerta, actualizar sus políticas y reforzar una cultura institucional en la que la igualdad se viva de forma natural, cotidiana y reconocible.

Queremos que a comunidad universitaria perciba la UJI como un espacio seguro, inclusivo, respetuoso y comprometido con la igualdad efectiva. Que no lo vea solo como una declaración institucional, sino como una experiencia real en las aulas, en los servicios, en la vida del campus, en la cultura universitaria y en las relaciones entre las personas.

"Queremos que a comunidad universitaria perciba la UJI como un espacio seguro, inclusivo, respetuoso y comprometido con la igualdad efectiva"

Como algo prioritario, el programa plantea aprobar y desplegar el IV Pla d’Igualtat 2026-2032. Asimismo, se prevé reforzar los protocolos frente al acoso y cualquier forma de discriminación, incorporar la perspectiva de género en la docencia, la investigación, la gestión y la vida laboral, y seguir avanzando en conciliación, corresponsabilidad, inclusión y atención a la diversidad.

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Esa misma lógica transversal se extiende a otros ámbitos. En cultura, queremos una UJI viva, participativa y conectada con el territorio, con una oferta cultural que dialogue con las inquietudes del estudiantado y con la sociedad de Castelló. En sostenibilidad, el objetivo es avanzar hacia un campus responsable, con medidas de descarbonización, movilidad sostenible, con más zonas verdes y espacios de sombra.