La lluvia no abandona Castellón: ¿cuándo y dónde habrá que coger el paraguas?

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la provincia de Castellón registrará un episodio de inestabilidad meteorológica durante los próximos tres días. Tras un periodo de cielos despejados, la llegada de una masa de aire húmedo dejará precipitaciones en gran parte del territorio, afectando tanto a la costa como a las zonas de montaña del interior.

Martes 12/05 de 12:00h a 18:00h

En la comarca dels Ports concretamente en localidades como Morella, Cinctorres y Castellfort, la lluvia es prácticamente segura y se espera que las precipitaciones sean constantes en toda la comarca. Igual que en la comarca del Alt Maestrat, las precipitaciones oscilan unos porcentajes del 100% en localidades como Atzeneta del Maestrat, Vistabella, Benassal o Vilafranca del Cid.

Hacia litoral, en localidades como Benicássim, Torreblanca y Peñíscola la probabilidad oscila entre el 85%, 90% y el 100%, mientras que en Castelló de la Plana la probabilidad de ver lluvia en este tramo horario se sitúa en el 40%.

En la comarca del Alto Palancia la intensidad del episodio será menor, en Segorbe, el riesgo de lluvia cae hasta el 20%, siendo la zona con menor probabilidad de registrar agua durante la franja de mediodía y tarde. Mientras, en la comarca del Alto Mijares, concretamente en localidades como Montanejos y Zucaina, la probabilidad será de 80%.

Probabilidades de precipitación en la provincia de Castellón el martes 12 de mayo de 12h a 18h / AEMET

Miércoles 13/05 de 12:00h a 18:00h

Para el miércoles, en la comarca del Alto Palancia, el riesgo de precipitaciones aumentará drásticamente respecto al día anterior, en localidades como Segorbe, la probabilidad de lluvia aumenta hacia el 90%. En la comarca del Alto Mijares, se vivirá una situación similar, ya que en municipios como Montanejos o Zucaina, las probabilidades oscilarán entre el 90% y 95%.

Hacia el litoral, en Castelló de la Plana, la probabilidad de ver lluvia sube hasta el 80%, una cifra que se mantiene alta en Benicàssim (85%) y Torreblanca (80%). Por el contrario, hacia el litoral norte la probabilidad comienza a descender, situándose en Peñíscola en un 65% y en Vinaròs en un 55%.

En la comarca del Alt Maestrat, localidades como Vilafranca del Cid tienen porcentajes del 95% y en Alcora se alcanza el 100%. Sin embargo, hacia els Ports la situación empieza a dar una tregua, ya que, en Morella el riesgo baja hasta el 75% y en los municipios situados más al norte de la provincia la probabilidad cae hasta el 30% o 45%.

Probabilidades de precipitación en la provincia de Castellón el miércoles 13 de mayo de 12h a 18h / AEMET

Jueves 14/05 de 12:00h a 18:00h

El jueves, la inestabilidad se mantiene en la provincia. En la comarca del Alto Palancia, la probabilidad de lluvia continúa siendo alta, situándose en el 80% en localidades como Segorbe. En el Alto Mijares, la situación es similar, con municipios como Montanejos u Onda presentando probabilidades que oscilan entre el 70% y el 80%.

En el litoral, las probabilidades de lluvia se estabilizan en valores moderadamente altos. En Castelló de la Plana, el riesgo de precipitaciones se sitúa en el 75%, un porcentaje muy parecido al de Benicàssim (70%) y Torreblanca (70%). Hacia el norte de la costa, la probabilidad desciende ligeramente, registrándose en Peñíscola un 60% y en Vinaròs un 55%.

En la comarca del Alt Maestrat, localicades como Vilafranca del Cid mantienen un 85% de probabilidad, mientras que en Alcora baja al 80%. En la comarca dels Ports, la probabilidad de lluvia disminuye, en Morella se espera un 55%, mientras que en los pueblos situados más al norte de la provincia la probabilidad cae hasta el 35%.

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