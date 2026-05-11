Miles de docentes inician este lunes su pulso a la Generalitat con un paro indefinido

La huelga indefinida del profesorado público arranca este lunes, 11 de mayo, en la Comunitat Valenciana con seguimiento también en Castellón, donde están llamados al paro unos 10.000 docentes. Los sindicatos contemplan para esta jornada piquetes informativos en centros educativos y una manifestación en la capital de la Plana, convocada a partir de las 11.45 horas desde la plaza de les Aules. La protesta llega después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación no llegaran a buen puerto.

Las organizaciones convocantes reclaman mejoras salariales, reducción de ratios, refuerzo y estabilización de las plantillas, disminución de la burocracia, mejora de las infraestructuras educativas, más recursos para avanzar hacia una educación inclusiva y apoyo al valenciano.

En la provincia, las movilizaciones continuarán a lo largo de la semana. Los sindicatos han convocado concentraciones ante la Casa dels Caragols y la Dirección Territorial de Educación, dentro del calendario de protestas previsto en las tres capitales de provincia. La huelga llega precedida de varios días de reivindicaciones en los centros educativos, con carteles, encierros y puntos informativos.

Uno de los puntos más sensibles es la situación del alumnado de Segundo de Bachillerato, que afronta la recta final del curso con las calificaciones pendientes y la PAU en el horizonte. Los sindicatos han criticado los servicios mínimos fijados por Educación para este nivel y STEPV los ha recurrido ante el TSJCV al considerar que generan incertidumbre entre el profesorado afectado.

Llamamiento de Educación

Desde la Conselleria de Educación, el secretario autonómico Daniel McEvoy ha pedido a los sindicatos implicados en la huelga indefinida que arranca hoy que no intenten «boicotear» los servicios mínimos y ha apelado a la «responsabilidad» del profesorado. Educación defiende que estos servicios se han establecido para no perjudicar a los alumnos de Segundo de Bachillerato, que deben cerrar sus calificaciones y preparar las pruebas de acceso a la universidad.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la Conselleria de Educación asegura además que mantiene abierta la vía del diálogo y que está dispuesta a reunirse con los sindicatos cuando lo consideren oportuno. El departamento de Mari Carmen Ortí defiende también las medidas adoptadas por el Consell en materia educativa y recuerda que ha planteado una subida salarial escalonada de 75 euros brutos mensuales en tres años, hasta alcanzar un incremento total de 1.050 euros en 2029.