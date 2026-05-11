National Geographic descubre la joya medieval premiada como la mejor conservada de Europa que está a diez minutos de Castellón: "Esplendor renacentista"

Castellón tiene a tiro de piedra uno de esos lugares que parecen diseñados para detener el tiempo. Se trata de Mirambel, una pequeña localidad del Maestrazgo turolense situada a unos diez minutos de Olocau del Rey, ya en la provincia de Castellón, y a apenas unos siete kilómetros del límite provincial. Un pueblo de poco más de un centenar de habitantes que ha logrado conservar una imagen medieval casi intacta y que fue reconocido con la Medalla de Oro de Europa Nostra al pueblo mejor conservado del continente.

Mirambel fue la primera localidad española en recibir este galardón, una distinción que se suma a la declaración de su casco histórico como Bien de Interés Cultural y a su inclusión en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España. Estos reconocimientos y su innegable belleza le han valido también recientemente el aplauso de National Geographic, que se ha rendido a sus encantos. "Uno siente la sensación de estar traspasando un portal en el tiempo", descubren en la publicación. Todo ello convierte a esta villa en una escapada perfecta para quienes buscan patrimonio, tranquilidad y una postal distinta a muy poca distancia del interior castellonense.

La entrada más icónica al municipio es el Portal de las Monjas, uno de los accesos del recinto amurallado y, probablemente, la imagen más reconocible de Mirambel. Sus celosías de yeso y barro, adosadas al antiguo convento de las Agustinas, forman una estampa difícil de olvidar. Cruzar este portal es, literalmente, entrar en otro ritmo: calles empedradas, fachadas nobles, casonas de piedra, rejerías, carpinterías tradicionales y rincones que conservan el ambiente de una villa medieval.

El recinto amurallado es uno de sus grandes tesoros. Construido en parte durante el siglo XIII, conserva cinco portales, varios torreones y tramos que permiten comprender la importancia defensiva que tuvo la localidad. Mirambel estuvo vinculada primero a la Orden del Temple y, más tarde, a la Orden de San Juan, una huella histórica que todavía puede rastrearse en sus murallas, en los restos del castillo-palacio y en algunos detalles arquitectónicos del casco urbano.

Entre los edificios que más llaman la atención aparecen el Ayuntamiento renacentista, con su característica lonja en esquina, la iglesia parroquial de Santa Margarita, el convento de las Agustinas y algunas de las grandes casas solariegas de la comarca. Destacan especialmente las casonas de los Aliaga y de los Castellot, además de otros inmuebles como las casas de los Julianes o de los Barceló. El conjunto resulta armónico, cuidado y sorprendentemente compacto, lo que explica que Mirambel sea conocida con frecuencia como una “joya entre murallas”.

También forma parte del Parque Cultural del Maestrazgo, un territorio donde se mezclan patrimonio natural, geología, yacimientos arqueológicos y una arquitectura que va del gótico levantino al barroco. Desde el propio municipio parten senderos señalizados que permiten descubrir su entorno y acercarse a localidades vecinas como La Cuba o Tronchón.

Vista aérea de Mirambel. / Turismo de España

Mirambel, además, ha tenido una relación especial con la literatura y el cine. Pío Baroja se inspiró en la villa para escribir La venta de Mirambel, mientras que el compositor Antón García Abril encontró allí el impulso para sus Preludios de Mirambel. En la gran pantalla, el pueblo ganó notoriedad con Tierra y Libertad, de Ken Loach, rodada en parte en sus calles. Hoy pueden recorrerse algunos de los escenarios de la película gracias a una ruta señalizada.

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A sus murallas y portales se suman otros espacios singulares como la ermita de San Roque, los lavaderos tradicionales, la nevera excavada en la tierra o la escuela recuperada, donde se conserva mobiliario antiguo. Pequeños detalles que ayudan a entender cómo fue la vida cotidiana en este enclave del Maestrazgo.