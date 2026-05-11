Radiografía de los nuevos agricultores de Castellón: hasta 55.000 euros de ayuda y predominio del olivar y la ganadería

El campo de Castellón necesita jóvenes, pero convertirse en agricultor o ganadero no es tarea fácil. Los precios de las naranjas, el aceite o la carne no siempre acompañan y el coste de llenar el depósito del tractor o de pulverizar una finca no deja de aumentar. Por eso, que un joven decida apostar por el sector primario es una buena noticia. En la provincia 158 profesionales acaban de darse de alta como agricultores y ganaderos y entre todos han recibido una ayuda de 8,35 millones de euros.

De las 158 personas que en Castellón se han beneficiado de las ayudas de la Conselleria de Agricultura, 130 son jóvenes de entre 18 y 40 años y otros 28 son nuevos agricultores de entre 41 y 56 años. Lo llamativo es que cada nuevo profesional de la provincia recibe, de media, 2.600 euros más en concepto de subvención que el promedio de la Comunitat Valenciana.

Los 130 profesionales de entre 18 y 40 años de Castellón ingresa una media de 54.923 euros, mientras que el promedio en la Comunitat se sitúa en 52.323, según datos de la Conselleria que dirige Miguel Barrachina. La cifra de la provincia supera en 3.270 euros a Valencia (51.653 euros) y en 5.222 euros a Alicante (49.701).

En el tramo de nuevos agricultores (entre 41 y 56 años) ocurre lo mismo. Castellón vuelve a situarse en cabeza con 43.214 euros de media por expediente, por delante de los 41.009 euros de la media autonómica, los 40.417 euros de Alicante y los 40.175 de Valencia.

Más allá del dinero que va a percibir cada beneficiario (Castellón concentra el 29 % de las concesiones de toda la Comunitat, donde se han aprobado 548 expedientes con un importe de 27,44 millones), el reparto sectorial sitúa a Castellón como provincia de referencia en dos producciones estratégicas. Así, la provincia concentra el 57,9 % de las hectáreas de pastos beneficiadas por la convocatoria 2025 en toda la Comunitat: 7.681,9 hectáreas sobre las 13.261,87 autonómicas.

Interés por el olivar

En cuanto al olivar, el Baix Maestrat consolida su posición como motor del relevo en este cultivo: 517 hectáreas de olivar concedidas en esta convocatoria en la comarca, lo que equivale al 40,4 % de las 1.281 hectáreas de olivar beneficiadas en el conjunto de la Comunitat.

El almendro completa el mapa con un peso muy distribuido por la provincia: la Plana Alta encabeza la producción joven con 386 hectáreas y le sigue el l'Alt Maestrat con 217 hectáreas.

Convocadas en julio del 2025 con el objetivo de dar un impulso al relevo generacional en el campo, la resolución de los expedientes de nuevos agricultores se firmó el pasado 30 de marzo, mientras que la de jóvenes agricultores tardó unas cuentas semanas más y se produjo el 26 de abril. Este retraso provocó las críticas de la Unió Llauradora, que acusó al Consell de dejar en un "limbo administrativo" a 430 jóvenes valencianos.

Las primas básicas son de 30.000 euros para jóvenes agricultores y 20.000 euros para nuevos agricultores. La cuantía puede alcanzar los 80.000 euros para jóvenes cuando concurren factores como la ubicación en zonas despobladas, las prácticas sostenibles o el impulso de I+D+i, y los 70.000 euros para nuevos agricultores en función de criterios técnicos, sociales o económicos adicionales.