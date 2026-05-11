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Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
A las 12.00 horas hay prevista una manifestación en la plaza de las Aulas de Castelló
Este lunes comienza la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto. La primera jornada de paro contará con la presencia de piquetes en los centros educativos para el seguimiento de la huelga y manifestaciones en grandes ciudades.
A las 12 horas se celebran las manifestaciones con motivo de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Plaça Sant Agustí de Valencia, Plaça de les Aules de Castelló de la Plana, IES Jorge Juan de Alicante y Plaça dels Algeps de Elche.
Las declaraciones de la consellera de Educación en À Punt
Mònica Mira
Protestas en Nules
A las 8.00 horas ha habido una movilización en el instituto Gilabert Centelles de Nules.
Seguimiento de la huelga
La huelga del profesorado en los centros públicos desde Infantil hasta Bachillerato ha comenzado este lunes con un seguimiento del 23,96 %, según las cifras facilitadas hasta las 10 horas por la Conselleria de Educación.
La huelga indefinida se desarrolla con los servicios mínimos establecidos y no se han registrado incidentes, según indican los sindicatos, que están recogiendo datos de seguimiento del paro.
La Conselleria ha ofrecido el seguimiento por provincias, que es del 23,74 % en Alicante, del 22,57 % en Castellón y del 25,13 % en Valencia, y ha informado de que dará nueva información al respecto al mediodía
Próxima reunión
La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha afirmado esta mañana, en declaraciones a À Punt, que mantiene los "canales de diálogo" con los sindicatos convocantes de la huelga y que la intención de la Generalitat es "llegar a acuerdos".
Ortí ha reconocido que la situación "es compleja" y que la intención de la Conselleria de Educación es abordarla "con responsabilidad y serenidad".
La consellera ha informado asimismo de que la próxima reunión con los sindicatos estaba prevista para el 9 de junio, pero ha asegurado que si estos están dispuestos a "volver a sentarse a la mesa" la convocaría "lo más pronto posible".
Sobre los servicios mínimos fijados, Ortí ha insistido en que se han establecido por la situación "compleja" e "irreversible" para los alumnos de Segundo de Bachillerato, y confía en que el profesorado "establezca medidas compatibles con no lesionar los derechos de los alumnos a la evaluación".
Por último, ha manifestado que la Conselleria tiene elaborados diferentes planes y medidas ante los distintos escenarios que se puedan plantear y se irán "dando respuestas".
"Estamos trabajando respetando los derechos de los docentes a ejercer su derecho de huelga y que el funcionamiento de los centros sea con las máximas garantías del alumnado que es nuestra máxima prioridad", ha afirmado.
Los servicios mínimos se han fijado para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, y centros con internado.
La consellera va al choque con los sindicatos por acudir a un acto del PSPV el sábado
La consellera de Educación, Carme Ortí, se ha manifestado esta mañana en el inicio de la huelga indefinida planteada por todos los sindicatos y no ha evitado el choque con los sindicatos. En concreto, se ha referido a Marc Candela, del STEPV: “Esa disponibilidad que tienen para acudir a otros actos -Candela estuvo ayer tres horas en el congreso del PSPV-, me gustaría que esa actitud la trasladara a negociaciones, ha de repensar esa postura de diálogo con esta conselleria”, ha señalado la consellera. Ha sido en les Notícies del Matí de À Punt.
Javier Nomdedeu
Protestas en l'Alcora
Profesores del Instituto Ximén d'Urrrea de 'Alcora se han concentrado en el centro educativo como protesta apoyando la huelga educativa, recorriendo también algunas calles de l'Alcora.
Mañana martes, a las 9.30 horas en la plaza del ayuntamiento de la villa ceramista, se concentrarán profesorado de todos los centros públicos que existen en l'Alcora como son el IES XImén d'Urrea, IES L'Alcalatén y los colegios Comte d'Aranda, y Francisco Grangel Mascarós.
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