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Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%

A las 12.00 horas hay prevista una manifestación en la plaza de las Aulas de Castelló

Huelga educativa en Nules

Huelga educativa en Nules

Mònica Mira

Aitor Tezanos

Carmen Tomás

Castellón

Este lunes comienza la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto. La primera jornada de paro contará con la presencia de piquetes en los centros educativos para el seguimiento de la huelga y manifestaciones en grandes ciudades.

A las 12 horas se celebran las manifestaciones con motivo de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Plaça Sant Agustí de Valencia, Plaça de les Aules de Castelló de la Plana, IES Jorge Juan de Alicante y Plaça dels Algeps de Elche.

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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en Castellón: piquetes informativos y manifestaciones

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