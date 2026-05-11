Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%

Próxima reunión

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha afirmado esta mañana, en declaraciones a À Punt, que mantiene los "canales de diálogo" con los sindicatos convocantes de la huelga y que la intención de la Generalitat es "llegar a acuerdos".

Ortí ha reconocido que la situación "es compleja" y que la intención de la Conselleria de Educación es abordarla "con responsabilidad y serenidad".

La consellera ha informado asimismo de que la próxima reunión con los sindicatos estaba prevista para el 9 de junio, pero ha asegurado que si estos están dispuestos a "volver a sentarse a la mesa" la convocaría "lo más pronto posible".

Sobre los servicios mínimos fijados, Ortí ha insistido en que se han establecido por la situación "compleja" e "irreversible" para los alumnos de Segundo de Bachillerato, y confía en que el profesorado "establezca medidas compatibles con no lesionar los derechos de los alumnos a la evaluación".

Por último, ha manifestado que la Conselleria tiene elaborados diferentes planes y medidas ante los distintos escenarios que se puedan plantear y se irán "dando respuestas".

"Estamos trabajando respetando los derechos de los docentes a ejercer su derecho de huelga y que el funcionamiento de los centros sea con las máximas garantías del alumnado que es nuestra máxima prioridad", ha afirmado.

Los servicios mínimos se han fijado para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, y centros con internado.