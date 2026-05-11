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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en Castellón: piquetes informativos y manifestaciones
La huelga indefinida de profesores arranca este lunes con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades, mientras se suceden encierros y concentraciones
Este lunes comienza la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto. La primera jornada de paro contará con la presencia de piquetes en los centros educativos para el seguimiento de la huelga y manifestaciones en grandes ciudades.
A las 12 horas se celebran las manifestaciones con motivo de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Plaça Sant Agustí de Valencia, Plaça de les Aules de Castelló de la Plana, IES Jorge Juan de Alicante y Plaça dels Algeps de Elche.
R.D.A.
Protestas en l'Alcora
Profesores del Instituto Ximén d'Urrrea de 'Alcora se han concentrado en el centro educativo como protesta apoyando la huelga educativa, recorriendo también algunas calles de l'Alcora.
Mañana martes, a las 9.30 horas en la plaza del ayuntamiento de la villa ceramista, se concentrarán profesorado de todos los centros públicos que existen en l'Alcora como son el IES XImén d'Urrea, IES L'Alcalatén y los colegios Comte d'Aranda, y Francisco Grangel Mascarós.
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