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Tráfico hoy en Castellón: accidente en la N-340 y obras afectan varias carreteras

Varios puntos de la red viaria de Castellón presentan incidencias hoy según el mapa de la Dirección General de Tráfico

Accidente en la N-340 y obras afectan varias carreteras

Accidente en la N-340 y obras afectan varias carreteras / Toni Losas

Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varios incidentes en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 10:00 horas.

Incidencias activas en Castellón (en carretera)

N-340

  • Almassora (km 970)Accidente, Colisión frontal, sentido creciente y decreciente. Tráfico cortado. Tráfico lento, desvío obligatorio hacia N-340a.
  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

AP-7

  • Oropesa del Mar (km 410-412)Obras, sentido decreciente, Carril derecho cortado.

CV-10

  • Sant Mateu (km 81)Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-15

  • Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

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  • L'Alcora - Onda (km 2)Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.

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