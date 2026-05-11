Tráfico hoy en Castellón: accidente en la N-340 y obras afectan varias carreteras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varios incidentes en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 10:00 horas.

Incidencias activas en Castellón (en carretera)

N-340

Almassora (km 970) : Accidente, Colisión frontal, sentido creciente y decreciente . Tráfico cortado . Tráfico lento, desvío obligatorio hacia N-340a.

: Accidente, Colisión frontal, sentido . . Tráfico lento, desvío obligatorio hacia N-340a. Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

AP-7

Oropesa del Mar (km 410-412): Obras, sentido decreciente, Carril derecho cortado.

CV-10

Sant Mateu (km 81): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-15

Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

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CV-188