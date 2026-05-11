El videoanálisis de Miguel Agost | Banderas azules
El espacio de opinión de Miguel Agost, redactor jefe de El Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)
El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, reflexiona en su nuevo videoanálisis sobre el significado y la evolución de las banderas azules en el litoral de Castellón, un distintivo que año tras año vuelve a situarse en el centro del debate entre orgullo, gestión pública y modelo turístico. A través de una mirada directa, el autor plantea hasta qué punto estos reconocimientos son un fin en sí mismo o un punto de partida para una estrategia de calidad más amplia.
El videopodcast parte de la repetición de un patrón ya conocido, con el anuncio oficial de los distintivos, la satisfacción institucional y la lectura positiva inmediata. Sin embargo, el análisis invita a ir más allá del titular y a preguntarse qué hay detrás de cada bandera azul, qué criterios se cumplen, cómo se mantienen y qué implican en términos reales de inversión, servicios y sostenibilidad en las playas de la provincia.
A lo largo de la pieza, Miguel Agost introduce la idea central de que los reconocimientos tienen valor, pero solo si se traducen en una mejora constante y verificable para el usuario. En este sentido, el videoanálisis subraya la importancia de no caer en la autocomplacencia y de entender las banderas azules no como un punto de llegada, sino como un compromiso continuado con la calidad del litoral.
El resultado es una reflexión que conecta la gestión turística con la exigencia ciudadana, y que sitúa el foco en el presente: más allá del distintivo, el verdadero reto es mantener y elevar el nivel de las playas durante todo el año, no solo cuando llegan los reconocimientos.
Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost
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El videoanálisis puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast i Voox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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