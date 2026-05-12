Abril de récord: el aeropuerto de Castellón rompe su techo y supera los 30.000 usuarios en plena reactivación de rutas

Abril de récord en el aeropuerto de Castellón. La infraestructura de Vilanova d'Alcolea ha firmado el mejor registro de su trayectoria en este mes, superando por primera vez la barrera de los 30.000 pasajeros en este momento del año.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado este resultado y ha concretado que en abril se han contabilizado 32.459 usuarios, con un crecimiento interanual del 12%, gracias a la decena de conexiones en funcionamiento. De esta forma, la base castellonense acumula 73.353 viajeros en el primer cuatrimestre del año, lo que supone una mejora del 15% respecto al mismo periodo de 2025.

París ha manifestado que estas cifras confirman “el mejor inicio de año en la trayectoria del aeropuerto, a pesar del actual escenario de incertidumbre vinculado a la guerra en Oriente Próximo” y ha recordado que próximamente se incorporarán nuevas rutas, avanzando así hasta las 16 programadas en la presente campaña estival.

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Próximas incorporaciones

Este mes regresan las conexiones con Asturias y Bilbao (Volotea); el 1 de junio se inauguran las líneas de Bolonia y Manchester (Ryanair); el 4 de junio, vuelve la de Oporto (Ryanair); y en julio se activa la de Palma de Mallorca (Iberia-Air Nostrum).

Estas seis rutas se suman a las diez que ya están operando: Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid.

Por otra parte, el aeropuerto ha programado para este verano, a partir de final de junio, una operativa chárter que va a posibilitar la llegada a Castellón de hasta 2.700 turistas procedentes de Eslovaquia.