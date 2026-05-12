Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón este martes
La previsión contempla precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado
Toca volver a sacar el paraguas en Castellón. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión de hoy en la provincia muestra un episodio de inestabilidad meteorológica durante las próximas horas. Tras un periodo de cielos despejados, el día dejará precipitaciones en parte del territorio. De hecho, ha activado la alerta amarilla por lluvia y granizo.
Este episodio va en la línea de una primavera que está siendo mucho más lluviosa que otros años. Como por ejemplo el pasado sábado, cuando en algunos municipios las precipitaciones dejaron más de 40 litros por metro cuadrado.
Alerta amarilla en Castellón
Será a partir de las 14.00 horas, cuando se activará la alerta por tormenta en Castellón, que irá acompañada de rachas de viento fuerte y posibles granizadas, por lo que se recomienda precaución en la conducción y en actividades al aire libre.
El litoral norte y el interior norte serán las zonas afectadas por el aviso, que se desactivará a las 22.00 horas.
Previsión para el miércoles
El día de mañana estará marcado por lluvias en el interior de la provincia. Será en las inmediaciones del Penyagolosa y en la comarca del Alto Palancia donde habrá una mayor probabilidad de precipitaciones.
En el litoral, en Burriana y Castelló hay hasta un 65% de probabilidades de lluvia entre las 12.00 y las 18.00 horas. En el resto de los municipios de costa hay muchas menos riesgo de precipitaciones.
Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
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