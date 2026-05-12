Crece el alud de solicitudes a los viajes de Castellón Sénior: elevan los inscritos en el último recuento a 23.500

Crece, todavía más, el alud de inscripciones para la nueva temporada de Castellón Sénior, los viajes para mayores de la Diputación Provincial, hasta alcanzar las 23.500 solicitudes en el último recuento.

Así lo ha informado la institución provincial, elevando el primer balance, recogido por este diario, que cifraba en 16.000 las peticiones. Una nueva cifra que, para la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, “pone de manifiesto la gran acogida de este programa y consolida Castellón Sénior como una iniciativa clave para desestacionalizar el turismo y potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores de nuestra tierra”.

Dinamizar el territorio

“Con Castellón Sénior reforzamos el bienestar de las personas mayores y reafirmamos el compromiso del gobierno provincial con un programa que no solo mejora su calidad de vida, sino que también contribuye a dinamizar nuestro territorio”, ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón, incidiendo en el impacto económico del programa.

En este sentido, la dirigente provincial ha subrayado que “apostar por Castellón Sénior es apostar por las personas mayores de nuestra provincia, por su bienestar y por ofrecerles oportunidades que mejoran su calidad de vida, al tiempo que seguimos impulsando el turismo en nuestros municipios durante todo el año”.

Así, para la temporada 2026/2027, el programa cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros y se distribuye en 500.000 euros para el presente ejercicio 2026 y 1.000.000 para el 2027. Se van a adjudicar un mínimo de 10.057 plazas.

Examinarán la documentación

Una vez cerrado el plazo de inscripción, el Patronato Provincial de Turismo va a proceder a examinar la documentación presentada y comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos para, seguidamente, iniciar el proceso de adjudicación.

Al respecto, el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, ha explicado que la adjudicación de plazas, al igual que en las últimas convocatorias y tal y como se establece en las bases, “se priorizará por la mayor edad de la persona titular de la solicitud”, concediéndose las ayudas hasta el agotamiento de las plazas ofertadas en la convocatoria.

Asimismo, la distribución de las plazas se ajustará a la demanda y con un máximo de plazas según “cupo de reserva” por municipio de origen, atendiendo a la distribución proporcional, ajustada a un mínimo de 4 plazas por municipio, de la población mayor de 65 años para la provincia de Castellón.