La Diputación de Castellón reconocerá al Teléfono de la Esperanza en su 25º aniversario con el Mérito Solidario

La Diputación de Castellón reconocerá la "incansable y necesaria" labor del Teléfono de la Esperanza en su 25º aniversario con la concesión de la distinción del Mérito Solidario en el Día de la Provincia 2026.

Así se lo ha trasladado este martes la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, al presidente, Jesús Montoliu, a la vicepresidenta María Jesús García, y al coordinador técnico de la delegación de Castellón, Eustaquio Barreda.

“Teléfono de la Esperanza lleva 25 años acompañando a los vecinos de nuestra provincia en los momentos difíciles, consolidándose como un recurso esencial para el soporte emocional, la prevención del suicidio y el acompañamiento contra la soledad, especialmente de las personas mayores”, ha destacado Barrachina.

El Teléfono de la Esperanza es una oenegé que desarrolla su labor en Castellón desde 2001 y que cuenta con el respaldo y la colaboración de la Diputación de Castellón. Ofrece apoyo emocional anónimo, gratuito y especializado las 24 horas del día durante todo el año, con el objetivo de ayudar a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional. Además, organiza talleres, programas y campañas de sensibilización dirigidas a promover el cuidado de la salud emocional y mental.

Más de 40.000 personas

La presidenta de la Diputación ha puesto en valor la labor que desarrolla la entidad en la provincia y, especialmente, el compromiso de su voluntariado, gracias al cual el Teléfono de la Esperanza ha acompañado a más de 40.000 personas en estos 25 años. “Detrás de cada llamada hay personas formadas que escuchan, orientan y ayudan a quienes atraviesan momentos difíciles y eso es uno de los aspectos de valor que hace única a esta organización”, ha incidido la presidenta provincial.

Coincidiendo con esta efeméride, el domingo, 24 de mayo, a las 10.00 horas, Teléfono de la Esperanza celebrará la marcha solidaria, Escucha activa. La presidenta de la Diputación ha aprovechado la ocasión para “animar a todos los castellonenses para que participen en esta cursa porque hoy más que nunca, necesitamos escucharnos y cuidarnos”.

De esta forma, Teléfono de la Esperanza se une al anuncio de Juan García Ripollés como Alta Distinción del Día de la Provincia 2026. Un reconocimiento que pone en valor la trayectoria nacional e internacional del artista.