Hacer huelga cuesta hasta 200 euros al día a profesores de Castellón

¿Cuál es el coste económico de secundar la huelga indefinida? Varios docentes de Castellón consultados por Mediterráneo explican que cada jornada de paro puede suponer descuentos de entre 120 y 200 euros, una cantidad que asumen como parte de una protesta con la que reclaman una educación pública de calidad y en valenciano. Entre las mejoras que solicitan se incluye más recursos para atender la inclusión, rebaja de ratios, menos burocracia, agilizar la cobertura de bajas, mejores infraestructuras y mejores condiciones laborales.

Desde el IES Penyagolosa de Castelló, el profesorado explica que para algunas personas la huelga “está costando 200 euros al día”. “La huelga será un esfuerzo muy grande”, señalan desde el centro, donde tres de cada cuatro docentes secundaron la protesta durante la primera jornada.

También Iratxe, maestra de Infantil del colegio Fadrell, calcula que el coste puede situarse “alrededor de 150 o 200 euros al día”, dependiendo de si se trata de profesorado de Secundaria o de Primaria. Pese a ello, asegura estar dispuesta a continuar: “Llevamos mucho tiempo con esto y es la única manera de conseguirlo”.

“Económicamente nos supone una traba espectacular”

En el IES Ribalta, Elena, catedrática de Informática, explica que la movilización nace del profesorado y de las familias como una forma de mostrar apoyo a la huelga y visibilizar el malestar. Sin embargo, reconoce que el coste económico es muy elevado.

“Económicamente nos supone una traba espectacular porque es mucho dinero”, afirma. La docente lamenta que, por parte de la administración, no perciban señales de negociación y considera especialmente grave la situación porque hay familias y trabajadores que viven “al día”.

La profesora también vincula la huelga con la reclamación de mejoras salariales y con una mejora de las infraestructuras, entre otras.

Profesores jóvenes, alquileres y medias jornadas

El impacto económico de la huelga pesa especialmente en el profesorado más joven o con situaciones laborales más ajustadas. Un profesor de ciclos formativos del IES Ribalta calcula que secundar la huelga puede costarle “fácilmente 120 euros al día”.

“Tengo 33 años y estoy de alquiler; conforme están las cosas está complicado”, explica. El docente recuerda que en su centro hay compañeros a media jornada que también están apoyando la huelga, así como profesorado que se desplaza desde Valencia o que tiene hijos pequeños.

Aun así, considera que ese esfuerzo colectivo refuerza la movilización: “Aquellos que sí están haciendo el esfuerzo te motivan para seguir en la lucha”.

Sueldos congelados y malestar acumulado

En el IES Penyagolosa, el profesorado sitúa el conflicto salarial dentro de un malestar acumulado durante años. Aseguran que llevan 19 años con la parte autonómica del sueldo congelada y que están “a la cola de sueldos en España”.

El centro reclama dignificar los salarios, reforzar los recursos y avanzar hacia una educación adaptada a 2026. Según trasladan, mejorar las condiciones docentes no solo afecta al profesorado, sino también al alumnado y a la cohesión social.

Desde este instituto defienden que, si la administración se preocupa por el alumnado de 2º de Bachillerato, debe invertir antes en Infantil, Primaria y Secundaria para que más estudiantes puedan llegar a esa etapa. “Mucha gente se queda por el camino”, advierten.

La propuesta económica, insuficiente para docentes y alumnado

El malestar por las condiciones salariales también aparece en las palabras del alumnado. Un estudiante de 1º de Bachillerato del IES Ribalta calificó de “vergüenza” el salario del profesorado y criticó que solo se les ofrezcan 75 euros.

El alumno defendió la necesidad de apoyar al profesorado y de unir a docentes y estudiantes en una reivindicación que considera más importante que “un simple examen” o “una falta”. Para él, las condiciones de trabajo del profesorado y las condiciones de aprendizaje del alumnado forman parte del mismo problema.

“Aguantamos por antigüedad”

El profesorado del IES Penyagolosa resume la situación con una frase: “Aguantamos por antigüedad”. Según explican, la experiencia y los años acumulados en la profesión son lo que permite soportar unas condiciones económicas que consideran insuficientes.

La huelga, por tanto, no solo se plantea como una protesta por recursos, ratios o infraestructuras, sino también como una reivindicación salarial. Los docentes consultados asumen que cada jornada de paro tiene un coste directo en su nómina, pero sostienen que es la vía que les queda para reclamar mejoras.