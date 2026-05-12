De jubilados a estudiantes de Magisterio: Unidad intergeneracional por las mejoras en educación en Castellón

La reivindicación de mejoras en la enseñanza ha unido a distintas generaciones. Así se ha podido comprobar este lunes en la manifestación educativa que ha llenado las calles de Castelló, en la que han participado desde docentes, a jubilados y estudiantes de Magisterio, pasando por padres y madres de alumnos.

¿Por qué nos manifestamos?

Toni Martí explica: "Estudio Magisterio en la Universitat Jaume I y pienso que los universitarios somos una fuerza revolucionaria históricamente y hemos de estar aquí para reivindicar nuestra profesión y la educación de todas y todos".

Toni Martí, alumno de Magisterio. / KMY

Lupe Sospedra, maestra a punto de jubilarse del colegio Gregal de Castelló, explica por qué se manifiesta: "Por una enseñanza pública de calidad", resume. Lucha "por todos mis compañeros y por los que vendrán y por los niños que hay y vendrán", señala.

Lupe Sospedra, maestra. / KMY

María José Vila, maestra de Primaria, asevera: "Estamos aquí reivindicando cosas que llevamos mucho tiempo haciendo, como la ratio elevadisima, falta de atención y recursos que tenemos los centros públicos las instalaciones penosas, que no hacen caso, y la subida que nos corresponde desde hace muchos años y lleva bloqueada por Conselleria. Ha llegado el momento de decir basta y aquí estamos para hacerlo".

María José Vila. / KMY

Tomás Rubio, jubilado, explica que "veo que no hay derecho la situación en la que se encuentran los maestros del País Valenciano, cobrando menos que los del resto del estado español; que tienen muchos niños a su cargo, que son el futuro y la enseñanza es básica y primordial para construir una sociedad justa. Nuestra lengua está devaluada desde que Gobierna PP y Vox".

Tomás Rubio, jubilado. / KMY

¿Qué reivindicamos?

Toni Martí explica por qué se reivindica: "Porque la escuela pública es la base de la sociedad, necesitamos más recursos, bajar las ratios, es imprescindible que se valore la lengua y que las niñas y niños sean atendidas en las mejores condiciones posibles".

Asimismo, Lupe Sospedra reclama "la calidad de la enseñanza, ratios inferiores, más personal y recursos, menos burocracia y equiparación de nuestro sueldo frente a los del resto del Estado".

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Por su parte, Tomás Rubio, jubilado, apunta que reivindica que "los maestros cobren dignamente, que el valenciano sea una lengua defendida dentro del País Valencià, que la ratio se reduzca para que los alumnos sean atendidos como Dios manda, que las escuelas que segregan a niños y niñas no sean financiadas con dinero público".